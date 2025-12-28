Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 20:12

Игры со взрывчаткой чуть не лишили руки школьника из Саратовской области

В Саратовской области подросток получил травму руки из-за взрыва петарды

Школьник из Саратовской области попал в больницу после того, как у него в руках взорвалась петарда, сообщает региональная прокуратура. По предварительным данным ведомства, инцидент произошел 28 декабря на улице Тельмана в городе Энгельсе во время игры. Подросток получил травму руки.

По предварительным данным, 28.12.2025 в ходе игры на улице Тельмана в Энгельсе у подростка в руках сработала петарда. Ребенок получил травму руки, — говорится в сообщении.

Ранее на востоке Москвы 12-летний мальчик получил травмы в результате взрыва петарды в руках. У подростка диагностировали ожог третьей степени, повреждения грудной клетки и верхних конечностей. Пиротехнику ему передал приятель.

Кроме того, в Приморском районе Санкт-Петербурга 37-летний безработный местный житель с судимостью бросал петарды в прохожих из окна своей квартиры. По предварительной информации, инцидент произошел днем в среду, 10 декабря. Задержанный в момент совершения противоправных действий находился в состоянии алкогольного опьянения.

Саратовская область
петарды
школьники
взрывы
руки
