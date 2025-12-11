Безработный пьяный петербуржец бросал петарды в людей из окна В Петербурге судимый безработный мужчина бросал петарды в прохожих из окна жилья

В Приморском районе Санкт-Петербурга 37-летний местный житель, ранее судимый и безработный, из окна своей квартиры бросал петарды в прохожих, сообщили в полиции. По предварительным данным, инцидент произошел днем в среду, 10 декабря.

Нарушитель общественного порядка живет по адресу Аэродромная улица, дом 7. На месте происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Следственные органы намерены возбудить уголовное дело. Сведений о пострадавших не представлено.

Ранее в восточном районе Москвы 12-летний мальчик пострадал из-за взрыва петарды в руках. Школьнику передал ее друг. Мальчик получил ожог третьей степени, повреждение грудной клетки и верхних конечностей.

11 сентября житель Новокузнецка взорвал петарду во дворе дома с криком «Аллаху акбар». Мужчина зажег пиротехнику и отошел от места ее запуска, после чего произошел хлопок. Стало известно, что инцидент произошел на улице Шолохова, а нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения.