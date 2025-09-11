Пьяный мужчина закричал «Аллаху акбар» и взорвал петарду

В Новокузнецке местный житель взорвал петарду во дворе дома, пишет Telegram-канал Mash Siberia. По данным канала, во время этого мужчина кричал «Аллаху акбар». При этом неизвестно, является ли он иностранцем.

На представленном ролике видно, как мужчина зажигает петарду и отходит от места ее запуска. Некоторое время спустя она взрывается. Видео представлено без звука, но авторы канала утверждают, что мужчина кричал во время правонарушения.

Предварительно, инцидент произошел на улице Шолохова. Установлено, что нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители задержали его и отправили под арест на 10 суток.

Ранее в Туле неизвестный взорвал гранату в доме на улице Кутузова. В результате ЧП пострадала девушка, которая стояла рядом с местом взрыва, получив осколочные ранения.

В Челябинске задержали 53-летнего мужчину, который угрожал взорвать гранату в ресторане. Гостю не понравилось долгое ожидание заказа. Посетителю сказали, что нужно подождать еще, но он достал снаряд и пообещал взорвать ее, если не получит еду.