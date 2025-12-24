Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 декабря: где сбои в РФ

Сегодня, 24 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Иркутской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 24 декабря

Согласно статистическим данным на мониторинговом сайте «Сбой.рф», мобильный интернет не работает в десятках регионов. По словам абонентов, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Мобильный оператор, на которого поступило больше всего жалоб за сутки, — МТС. На сбои в его сетях пожаловались 155 раз. В предыдущие сутки этот показатель составил 370. Сообщения поступают из Москвы — 36%, Иркутской области — 12%, Краснодарского края — 9%, Санкт-Петербурга — 7%, Новосибирской области — 5%, Оренбургской области — 4%, Московской, Омской, Саратовской областей — по 3%, с Сахалина, из Башкирии, Забайкальского края, Татарстана, Коми, Свердловской, Нижегородской областей, Алтайского края, Самарской области, Хабаровского края — по 2%, Амурской области — 1%.

Жалобы поступают и на других операторов. Наиболее активными регионами стали Приморский край, Москва, Ярославская, Новосибирская области, Санкт-Петербург, Самарская область, Краснодарский край, Нижегородская, Саратовская области.

Почему не работает мобильный интернет 24 декабря

Мобильный интернет зачастую не работает во время беспилотной опасности. Сигнал Сети намеренно снижают с 4G до 2G или заглушают полностью, чтобы лишить БПЛА потенциального канала связи, которым могут выступать базовые станции. Мера призвана обеспечить безопасность населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов.

Из интересов безопасности заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, заявили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Там подчеркнули, что ограничения отменяются, как только это позволяет оперативная обстановка.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Власти российских регионов, как правило, предупреждают население об угрозе атаки БПЛА и сопутствующих ограничениях мобильного интернета. Например, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ночью 24 декабря сообщил, что на территории региона введен режим «Беспилотная опасность». Предупреждение оставалось актуальным в промежуток с 02:13 до 06:17 мск.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — добавил Мельниченко.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 24 декабря на территории страны уничтожены 172 украинских беспилотника. В Брянской области сбили 110 дронов, в Белгородской — 20, в Калужской — 14, в Тульской — 12, в Орловской — шесть, в Подмосковье — четыре, в Липецкой — три, в Волгоградской, Курской и Смоленской — по одному.

С 07:00 до 10:00 мск сбили еще 23 беспилотника ВСУ, уточнили в Минобороны РФ. Над Крымом — девять, в Оренбургской области — шесть, в Калужской — три, в Брянской — два, в Московском регионе, Башкирии и Белгородской области — по одному.

Почему раньше не отключали мобильный интернет

Как утверждает эксперт по кибербезопасности Сергей Белов, новые меры стали ответом на применение беспилотников с LTE-модулями. Он подчеркнул, что к весне 2025 года операторы ПВО стали фиксировать факт сообщения аппаратов с ближайшими базовыми станциями сотовой связи.

«Одновременно у государства „дозрела“ инфраструктура фильтрации трафика, позволяющая точечно глушить только мобильные данные, а не весь интернет. До этого цена отключения считалась несопоставимой с пользой, но к майскому юбилею Победы, когда в Москву приехали иностранные лидеры, риск атаки дронов перевесил», — пояснил Белов.

