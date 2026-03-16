Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 16:37

Гуляющая около остановки косуля обеспокоила жителей Иркутской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Иркутской области местные жители обеспокоились судьбой косули, которая третий день бродит вблизи остановки «Норильская», пишет Angarsky со ссылкой на очевидцев. Россияне сообщили о диком животном губернатору Игорю Кобзеву, а также обратились в питомник и службу спасения.

Специалисты службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области выехали на место, однако косули там не оказалось. Они искали животное на протяжении пяти часов, но безрезультатно. Косуля постоянно мигрирует, что усложняет ее поимку. Местные жители выразили надежду на то, что зверя все же удастся найти и вернуть в естественную среду обитания.

Ранее жители Липецка заметили косулю, разгуливающую по местным улицам. Дикое животное видели сразу в нескольких районах города. Информацию о звере передали в управление по охране объектов животного мира и в полицию.

животные
регионы
звери
остановки
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.