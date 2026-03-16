Суд частично снял с Лерчек запрет на интернет

Гагаринский районный суд Москвы смягчил меру пресечения блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной), разрешив ей ограниченный доступ к интернету, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Теперь женщина, у которой диагностирован рак четвертой стадии, может посещать только сайты медицинских и дошкольных образовательных учреждений.

Запретить пользоваться интернетом, за исключением использования информационных ресурсов России для посещения сайтов медицинских учреждений и сайтов школьных и дошкольных образовательных учреждений, [доступа] к судам общей юрисдикции города Москвы, арбитражным суда города Москвы, — сказала судья.

Кроме того, в ходе заседания стало известно, что уголовное дело о выводе более 250 млн рублей в отношении Чекалиной выделено в отдельное производство. Суд принял решение приостановить его рассмотрение до полного выздоровления блогера.

Ранее суд принял решение освободить Лерчек из-под домашнего ареста. Ей заменили эту меру пресечения на запрет определенных действий, что позволяет ей покидать жилье, но накладывает иные ограничения. Сейчас она не может ходить на судебные заседания на фоне рака четвертой стадии.