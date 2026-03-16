16 марта 2026 в 19:06

Суд частично снял с Лерчек запрет на интернет

Суд Москвы разрешил блогеру Лерчек посещать сайты медучреждений

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Гагаринский районный суд Москвы смягчил меру пресечения блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной), разрешив ей ограниченный доступ к интернету, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Теперь женщина, у которой диагностирован рак четвертой стадии, может посещать только сайты медицинских и дошкольных образовательных учреждений.

Запретить пользоваться интернетом, за исключением использования информационных ресурсов России для посещения сайтов медицинских учреждений и сайтов школьных и дошкольных образовательных учреждений, [доступа] к судам общей юрисдикции города Москвы, арбитражным суда города Москвы, — сказала судья.

Кроме того, в ходе заседания стало известно, что уголовное дело о выводе более 250 млн рублей в отношении Чекалиной выделено в отдельное производство. Суд принял решение приостановить его рассмотрение до полного выздоровления блогера.

Ранее суд принял решение освободить Лерчек из-под домашнего ареста. Ей заменили эту меру пресечения на запрет определенных действий, что позволяет ей покидать жилье, но накладывает иные ограничения. Сейчас она не может ходить на судебные заседания на фоне рака четвертой стадии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране раскрыли цель ударов США по Тегерану
Герасимов сообщил об освобождении населенного пункта в Запорожье
«Сгорел» в тюрьме: актер-педофил умер за решеткой после обвинения
Захарова раскрыла шаги России после атаки на газовоз «Арктик Метагаз»
Суд помиловал Лерчек из-за заболевания раком? Что известно, освобождение
Известный актер пропал перед спектаклем в Москве
Еврокомиссар жестко ответил на вопрос Словакии и Венгрии о нефти из России
Названо число населенных пунктов, освобожденных за две недели
Обломки ракет упали у храма Гроба Господня в Иерусалиме
Аэропорт европейского города полностью закроется 18 марта
«Отточенное мастерство и сила воли»: Путин обратился к чемпиону Бугаеву
Трамп рассказал, что нового разбомбили США в Иране
Фон дер Ляйен впервые признала проблемы в экономике ЕС из-за Ирана
Макрон ищет подходы к России, тайны Хаменеи, Пугачева на Кипре: что дальше
«Давно знал»: Трамп указал, что на некоторых союзников нельзя полагаться
Беспилотник сорвал поставки нефти из ОАЭ
В Иране указали на главную ошибку США в плане убийства Хаменеи
В НАТО захотели усилить оборону одной страны
«Я расплакался»: Монсон о гимне России на Паралимпиаде в Италии
Трамп довел Евросоюз до нервного срыва из-за ситуации с Ормузским проливом
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

