Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 20:59

Москвич поздно вернулся домой и получил штраф

Суд оштрафовал поздно вернувшегося домой москвича на тысячу рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве на мужчину, поздно вернувшегося домой, завели административное дело, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Его оштрафовали на тысячу рублей.

Отмечается, что супруг провел пятничный вечер с друзьями и вернулся под утро. Жена, решив проучить его, не открыла дверь. Разгневанный мужчина начал нецензурно браниться и колотить по двери. В результате его обвинили в нарушении общественного порядка и составили протокол.

Ранее жительницу села Горный Зерентуй Забайкальского края оштрафовали за оскорбление врачей в групповом чате. С женщины взыскали 5 тыс. рублей. Местная жительница назвала врачей животными и высмеяла их работу в районном чате, где находятся свыше 1 тыс. человек. Так она отреагировала на новость о ремонте в больнице.

Кроме того, исполнителя треков криминальной тематики Гио Пика (настоящее имя — Георгий Джиоев) оштрафовали на 10 тыс. рублей за разжигание ненависти и вражды к сотрудникам полиции. Решение вынес Сыктывкарский городской суд.

Москва
штрафы
дебоширы
суды
Самое популярное
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.