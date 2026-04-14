Москвич поздно вернулся домой и получил штраф

В Москве на мужчину, поздно вернувшегося домой, завели административное дело, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Его оштрафовали на тысячу рублей.

Отмечается, что супруг провел пятничный вечер с друзьями и вернулся под утро. Жена, решив проучить его, не открыла дверь. Разгневанный мужчина начал нецензурно браниться и колотить по двери. В результате его обвинили в нарушении общественного порядка и составили протокол.

Ранее жительницу села Горный Зерентуй Забайкальского края оштрафовали за оскорбление врачей в групповом чате. С женщины взыскали 5 тыс. рублей. Местная жительница назвала врачей животными и высмеяла их работу в районном чате, где находятся свыше 1 тыс. человек. Так она отреагировала на новость о ремонте в больнице.

Кроме того, исполнителя треков криминальной тематики Гио Пика (настоящее имя — Георгий Джиоев) оштрафовали на 10 тыс. рублей за разжигание ненависти и вражды к сотрудникам полиции. Решение вынес Сыктывкарский городской суд.