«Криминального» артиста оштрафовали за оскорбление полицейских Рэпера Гио Пика оштрафовали на 10 тыс. рублей за оскорбление полицейских

Исполнитель треков криминальной тематики Гио Пика (настоящее имя — Георгий Джиоев) оштрафован на 10 тыс. рублей за разжигание ненависти и вражды к сотрудникам полиции, сообщает Telegram-канал Baza. Решение вынес Сыктывкарский городской суд.

Поводом для административного дела стала песня, которую рэпер опубликовал в своих соцсетях. В треке Джиоев оскорбляет сотрудников МВД и активно использует нецензурную лексику.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что певец Аркадий Укупник накопил 47 тыс. рублей штрафов за год. По данным источника, артист проигнорировал 38 нарушений на своем Range Rover, включая превышение скорости и выезд на выделенную полосу. Кроме того, как пишет Mash, у него обнаружились налоговые задолженности на сумму более 181 тыс. рублей.

До этого стало известно о штрафе звезды российской эстрады Филиппа Киркорова за перекрытие пляжа возле своего дворца. Министерство экологии Московской области оштрафовало певца на 112 рублей после жалобы бизнесмена Глеба Рыськова. При этом суд признал первоначальный иск предпринимателя о сносе построек на береговой линии необоснованным.