25 февраля 2026 в 12:33

VPN в России обошелся Google в штрафные 22,8 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 22,8 млн рублей за VPN-сервисы

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 22,8 млн рублей за распространение VPN-сервисов через Google Play, передает ТАСС. Решение было вынесено по шести протоколам в отношении компании и касается именно нарушений правил удаления информации, предусмотренных российским законодательством.

Суд признал Google LLC виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), — сказано в решении суда.

Ранее американский музыкальный сервис Last.fm привлекли к административной ответственности за неудаление запрещенной информации впервые после разблокировки в России в 2023 году. Платформе грозит штраф до 12 млн рублей.

Между тем стало известно, что основатель Telegram Павел Дуров проходит по уголовному делу о содействии террористической деятельности: мессенджер использовался для подготовки диверсий, включая атаку в «Крокус Сити Холле». По информации канала, через Telegram координировались не менее 475 терактов, предотвращенных спецслужбами.

