Верховный суд поставил точку в споре с Google на 91 квинтиллион рублей

Верховный суд Российской Федерации поддержал требования российских телеканалов к компании ООО «Гугл» на более чем 91 квинтиллион рублей, сообщает РИА Новости. ВС отказался пересматривать решения трех нижестоящих судебных инстанций.

В основе требований, предъявленных 13 телеканалами и еще тремя медиаресурсами к российской «дочке» Google, лежат постановления судов. Этими решениями в отношении структур Google была возложена обязанность разблокировать YouTube-каналы истцов. В случае неисполнения данного предписания суды установили денежное взыскание — судебную неустойку. Ее размер увеличивался в геометрической прогрессии пропорционально сроку неисполнения решения.

Ранее стало известно, что около 160,3 млрд рублей взыскал Арбитражный суд Москвы с компании Google Ireland Limited. Такое решение принято по заявлению конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского. Он требовал признать незаконными две сделки, заключенные между Google и Google Ireland Limited. Речь идет о расторжении договора о перепродаже рекламного пространства и о заключении аналогичного соглашения в апреле 2018 года.