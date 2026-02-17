В Москве суд взыскал с Google Ireland 160,3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал около 160,3 млрд рублей с компании Google Ireland Limited, передает РИА Новости из зала суда. В материале говорится, что это произошло по заявлению конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского.

Он попросил признать незаконными две сделки «Гугла» и Google Ireland Limited — расторжение договора о перепродаже рекламного пространства 2009 года и заключение аналогичного договора в апреле 2018 года. Также он считает, что платежи «Гугла» в пользу Google Ireland с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года в размере свыше 373,7 млрд рублей стоит признать недействительными.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что присутствие зарубежных мессенджеров на российском рынке способствует развитию национального сервиса MAX. Однако иностранные платформы обязаны строго соблюдать российское законодательство, уточнил он.

До этого стало известно, что домены мессенджера WhatsApp исчезли из записей Национальной системы доменных имен, созданной в рамках закона о «суверенном Рунете». При этом технический домен whatsapp.net и домен для быстрых ссылок wa.me продолжают функционировать.