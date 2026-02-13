Зимняя Олимпиада — 2026
«Ему на пользу»: работу иностранных мессенджеров признали важной для MAX

Песков: иностранные мессенджеры полезны для развития конкурентоспособности MAX

Присутствие зарубежных мессенджеров на российском рынке способствует развитию национального сервиса MAX, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «НЬЮМ ТАСС». Однако иностранные платформы обязаны строго соблюдать российское законодательство.

Я убежден, что, конечно, было бы лучше, если бы эти все компании выполняли требования российского законодательства и составляли конкуренцию нашему национальному мессенджеру. Это было бы ему на пользу, — отметил Песков.

Говоря об ограничениях в отношении Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность в РФ запрещена), представитель Кремля подчеркнул: закон един для всех. Компании, желающие работать в России, должны неукоснительно выполнять установленные требования.

Ранее Песков обратил внимание, что MAX — это доступная альтернатива другим мессенджерам в России. По его словам, это отечественная разработка, которая продолжает развиваться. На сегодняшний день MAX доступен всем россиянам.

До этого РБК со ссылкой на источники в индустрии информационных технологий и профильных ведомствах утверждало, что российские власти намерены приступить к замедлению работы мессенджера Telegram в стране. Как сообщает издание, меры по частичному ограничению Роскомнадзор начал осуществлять уже во вторник, 10 февраля.

