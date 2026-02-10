Telegram начнут ограничивать в России

РБК со ссылкой на источники в индустрии информационных технологий и профильных ведомствах утверждает, что российские власти намерены приступить к замедлению работы мессенджера Telegram в стране. Как сообщает издание, меры по частичному ограничению Роскомнадзор планирует осуществить уже во вторник, 10 февраля.

Авторы добавили, что, по словам собеседников, работа по замедлению Telegram уже проводится. РБК направил запрос в Роскомнадзор для подтверждения данной информации.

Ранее пользователи отмечали сбои в работе Telegram второй день подряд 10 февраля. Согласно данным Downdetector, количество жалоб за последние сутки достигло 8445, за час — 828. Проблемы в основном испытывают жители Магаданской, Сахалинской, Самарской, Новосибирской областей и ЯНАО.

До этого появилась информация, что российские государственные и коммерческие организации значительно увеличили объем приобретения услуг VPN в 2025 году. Общее количество соответствующих контрактов возросло до 10,3 тыс., что демонстрирует существенный рост спроса.