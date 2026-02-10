Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 09:37

Telegram снова дал сбой

Россияне жалуются на очередной сбой в Telegram

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Пользователи отмечают сбои в работе мессенджера Telegram второй день подряд, следует из данных Downdetector. Количество жалоб за последние сутки достигло 8445, за час — 828. Проблемы в основном испытывают жители Магаданской, Сахалинской, Самарской, Новосибирской областей и ЯНАО.

Пользователи жалуются на проблемы при отправке текстовых сообщений, фотографий и файлов. Голосовые сообщения грузятся дольше, чем обычно. Причины сбоя неизвестны. Сайт «Сбой.рф» зафиксировал 1154 жалобы за 10 февраля. По их данным, чаще всего неисправность в работе мессенджера наблюдают жители Москвы (21%), Новосибирской области (14%) и Свердловской области (6%).

До этого массовые сбои были зафиксированы в работе оператора «Ростелеком». Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Мурманской области, Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе, Приморье и Архангельской области.

Ранее появилась информация, что российские государственные и коммерческие организации значительно увеличили объем приобретения услуг VPN в 2025 году. Общее количество соответствующих контрактов возросло до 10,3 тыс., что демонстрирует существенный рост спроса.

