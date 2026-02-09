В России заметили рост закупок VPN в неожиданном секторе Forbes: российский госсектор нарастил закупки VPN-сервисов на 18,5%

Российские государственные и коммерческие организации значительно увеличили объем приобретения услуг VPN в 2025 году, утверждает журнал Forbes со ссылкой на аналитиков. Как пишут авторы, общее количество соответствующих контрактов возросло до 10,3 тыс., что демонстрирует существенный рост спроса.

Утверждается, что сделки заключались в рамках двух основных законодательных актов, регулирующих закупочную деятельность. Закон 223-ФЗ предоставляет госкорпорациям большую свободу в выборе процедур, в то время как 44-ФЗ устанавливает строгие правила для бюджетных учреждений и органов власти, требуя максимальной прозрачности.

Авторы отмечают, что общая стоимость всех заключенных соглашений снизилась на 25%, составив 24,43 млрд рублей. Аналитики также зафиксировали падение средней начальной цены контракта на 38%, до 2,44 млн рублей.

По информации Forbes, основными заказчиками выступают министерства, муниципалитеты, а также медицинские и образовательные учреждения, которым требуется защищенный доступ к внутренним системам и удаленная работа сотрудников.

Ранее Роскомнадзор ограничил работу более чем 400 VPN-сервисов к середине января, что на 70% превышает показатели осени прошлого года. Несмотря на блокировки, аудитория части ресурсов выросла в десятки раз, а на фоне сбоев в мессенджерах эксперты зафиксировали резкий скачок покупок в российских онлайн-магазинах с использованием иностранных IP-адресов.