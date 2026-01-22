Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 11:44

Стало известно, сколько VPN-сервисов «проиграло в битве» с Роскомнадзором

К середине января Роскомнадзор ввел ограничения более чем для 400 VPN-сервисов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
К середине января Роскомнадзор ограничил работу более чем 400 VPN-сервисов на территории России, пишет «Коммерсант». Как сообщает издание, это примерно на 70% превышает показатели осени прошлого года.

При этом у части сервисов активная аудитория, напротив, увеличилась более чем в 20 раз. По словам руководителя аналитического отдела Servicepipe Антона Чемякина, в прошлом году на фоне сбоя работы мессенджеров на сайтах российских онлайн-магазинов подскочило число покупок с иностранных IP-адресов.

По моим сведениям, в 2025 году спрос на VPN в России вырос до 36%, — рассказал кандидат экономических наук Алексей Лерон.

С декабря 2025 года РКН заметно усилил блокировки, начав активнее ограничивать протоколы SOCKS5, VLESS и L2TP. С технической точки зрения ограничения вводятся с помощью фильтров у интернет-провайдеров, которые анализируют характерные «отпечатки» сетевого трафика.

Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин подтвердил, что в России последовательно вводятся меры против мессенджера Telegram. Так он ответил на вопрос о жалобах пользователей на проблемы с загрузкой видеозаписей в приложение в последние дни.

