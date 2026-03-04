Росавиация обнародовала список, куда рекомендовано не продавать билеты Росавиация посоветовала остановить продажу билетов в страны Ближнего Востока

Российским авиакомпаниям рекомендовано временно остановить продажу билетов в ряд стран Ближнего Востока до 7 марта в целях снижения возможных рисков для пассажиров на фоне сложной геополитической обстановки, сообщили в Росавиации. В ведомстве уточнили, что ограничения касаются рейсов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Рекомендация касается продажи билетов на рейсы из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ, — сказано в сообщении.

Ранее российская туристка оказалась в числе первых пассажиров, которым удалось вылететь из Омана в Москву после вынужденного перерыва в авиасообщении, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Стоимость билета в один конец составила 150 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что атаки со стороны Ирана могут серьезно подорвать позиции Объединенных Арабских Эмиратов как привлекательной юрисдикции для ведения бизнеса. Дубай несет колоссальные убытки: только аэропорт теряет около $1 млн (77 млн рублей) за каждую минуту вынужденного простоя.