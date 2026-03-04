Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 11:12

Росавиация выдала сертификаты на комплектующие для SJ-100

Производственный цех окончательной сборки российских самолетов SJ-100 «Суперджет» Производственный цех окончательной сборки российских самолетов SJ-100 «Суперджет» Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Росавиация выдала свидетельства о годности комплектующих изделий для автоматического управления двигателем ПД-8, предназначенного для самолета SJ-100, сообщили в ведомстве. Сертификаты получили электронный регулятор двигателя и блок его защиты.

Росавиация выдала свидетельства Пермскому предприятию ОДК-Стар (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) о годности комплектующих изделий на электронные агрегаты автоматического управления авиадвигателем ПД-8<...> Подтверждена годность электронного регулятора двигателя (РЭД-8) и блока защиты двигателя (БЗД-8), — говорится в сообщении.

Агрегаты прошли испытания на молниестойкость по четвертой, наиболее сложной категории. Специалисты подвергли оборудование электромагнитным воздействиям, которые имитировали удар молнии. Системы сохранили работоспособность в ходе всех проверок.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме сообщил, что Россия завершила сертификацию среднемагистрального самолета Ту-214 и запускает его серийное производство. По словам главы правительства, это важный шаг в восстановлении компетенций отечественной авиационной отрасли. Его выступление транслируется на сайте ГД.

Суперджет
самолеты
Росавиация
сертификаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальник почты присваивала пенсию покойницы
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Раскрыта еще одна мошенническая схема с подростками
Саудиты исчерпали мощности по хранению нефти
Россиянок предупредили, чем опасен поход в баню сразу после косметолога
Погода в Москве в среду, 4 марта: весна «отменяется» из-за снегопада?
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Владелец красноярской стоматологии «подправил» зубы жене и попал под суд
Эмиратская авиакомпания отказалась возобновить регулярные рейсы в Дубай
Нутрициолог рассказала об особенностях рациона современных детей
Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки
Жители Белгородской области попали под новый удар ВСУ
Участницу «Съезда народных депутатов» Фильченко задержали прямо в постели
Российская спортсменка разнесла ОИ в Италии за питание
Туроператоры призвали россиян отправляться на отдых через агентства
В России начали пустеть тюрьмы
В Иране заявили, что могут вести войну с США и Израилем сколько угодно
Военный эксперт ответил, из какого оружия ВСУ могли атаковать Волгоград
В Совфеде поставили диагноз Украине из-за амбиций Усика
Раскрыты подробности о найденном в Петербурге подростке
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.