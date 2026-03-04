Росавиация выдала сертификаты на комплектующие для SJ-100

Росавиация выдала свидетельства о годности комплектующих изделий для автоматического управления двигателем ПД-8, предназначенного для самолета SJ-100, сообщили в ведомстве. Сертификаты получили электронный регулятор двигателя и блок его защиты.

Росавиация выдала свидетельства Пермскому предприятию ОДК-Стар (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) о годности комплектующих изделий на электронные агрегаты автоматического управления авиадвигателем ПД-8<...> Подтверждена годность электронного регулятора двигателя (РЭД-8) и блока защиты двигателя (БЗД-8), — говорится в сообщении.

Агрегаты прошли испытания на молниестойкость по четвертой, наиболее сложной категории. Специалисты подвергли оборудование электромагнитным воздействиям, которые имитировали удар молнии. Системы сохранили работоспособность в ходе всех проверок.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме сообщил, что Россия завершила сертификацию среднемагистрального самолета Ту-214 и запускает его серийное производство. По словам главы правительства, это важный шаг в восстановлении компетенций отечественной авиационной отрасли. Его выступление транслируется на сайте ГД.