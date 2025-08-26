Авиаэксперт назвал неочевидную проблему самолетов Sukhoi Superjet 100

Конструкторы ранних моделей Sukhoi Superjet 100 не укрепили дополнительно левую дверь самолета, и теперь бортпроводникам тяжело ее закрывать, заявил экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов. По его словам, сказанным в разговоре с НСН, эта проблема проявляется практически у всех производителей в мире, но у отечественного самолета она проявляется раньше.

Я знаком с устройством Sukhoi Superjet 100 и его эксплуатацией, и могу сказать о том, что со временем у ранних моделей проседает передняя левая дверь. Это дефект, который проявляется исключительно в рамках регулярной эксплуатации: образуется небольшой зазор, и дверь проседает, ее невозможно открыть, не приподняв, — заявил он.

Первый испытательный полет Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями ПД-8 совершил в марте этого года. Самолет провел в воздухе 40 минут, развив скорость 500 км/ч и поднявшись на высоту 3000 метров.