Рейс в Египет из российского аэропорта задержали на восемь часов

Рейс в Египет из российского аэропорта задержали на восемь часов

В тюменском аэропорту Рощино на восемь часов задержали чартерный рейс в Хургаду, что вызвало недовольство пассажиров, сообщает 72.RU. Туристы жалуются, что ни авиакомпания, ни туроператор не предоставили им гостиницу для комфортного ожидания.

В Рощино задерживают чартерный рейс в Хургаду U6-1509. Это борт авиакомпании «Уральские авиалинии», но выполняет его компания «ФанСан». Чтобы не предоставлять пассажирам гостиницу, рейс задерживают на 7 часов 55 минут! — рассказал один из пассажиров.

Мужчина также отметил, что задерживается не только их вылет, но и обратный рейс из Египта. Пассажиры возмущены отсутствием информации от перевозчиков и туроператоров о причинах задержки. В диспетчерской службе причиной назвали позднее прибытие воздушного судна.

