28 декабря 2025 в 11:04

В США отменили и задержали более 10 тыс. авиарейсов

FlightAware: в США из-за снегопада отменили и задержали более 10 тыс. авиарейсов

В США из-за сильного снегопада отменили и задержали более 10 тыс. авиарейсов, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware. Ситуация коснулась как внутренних перелетов, так и международных рейсов, вызвав массовые проблемы в авиасообщении.

Всего отменили 999 авиарейсов, а задержали — 9010. Как уточняет Associated Press, в Нью-Йорке в некоторых районах города выпало более 15 см снега, а в отдельных частях штата — до 25 см. Предупреждения о непогоде разной степени опасности получили более 20 млн человек.

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей города оставаться дома после сильного снегопада и с юмором предложил им заняться повышением демографии. Политик подчеркнул, что такая погода — хороший повод для того, чтобы завести ребенка.

До этого в Москве и области прошел мощнейший снегопад с начала календарной зимы. По данным Гидрометцентра, за ночь 26 декабря высота снежного покрова увеличилась на 11 см, что стало рекордным показателем за весь осенне-зимний сезон.

Кроме того, сильная метель привела к массовым задержкам рейсов в московских аэропортах. Из-за необходимости расчистить взлетно-посадочные полосы и обработать самолеты противообледенительными средствами отменили более 100 вылетов.

