Сильнейший за всю зиму снегопад обрушился на Москву

Снегопад, обрушившийся на Москву и Московскую область, оказался мощнейшим с начала календарной зимы, сообщили в Гидрометцентре России. Там отметили, что за прошедший вечер и ночь высота снежного покрова в регионе выросла на 11 сантиметров, передает ТАСС.

За вечер и ночь высота снежного покрова увеличилась на 11 см — это самый большой показатель не только с начала календарной зимы, но и за весь осенне-зимний сезон, — говорится в сообщении.

В Гидрометцентре добавили, что на фоне облачной погоды в ближайшие сутки снегопад в Москве не прекратится. Ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха в столице прогнозируется от минус одного до плюс одного градуса, по области — от минус четырех до плюс одного градуса.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге будет держаться морозная погода. По его словам, столбики термометров могут опуститься до −15–17 градусов. Кроме того, в Северной столице возможны небольшой снег и ледяные иглы.