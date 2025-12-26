Новый год — 2026
Синоптик спрогнозировал ледяные иглы и -17 в новогоднюю ночь в Петербурге

Синоптик Ильин: в новогоднюю ночь в Петербурге ожидается -17 градусов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Морозная погода будет держаться в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь, сообщил в беседе с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, столбики термометров могут опуститься до -15-17 градусов. Кроме того, он подчеркнул, что в северной столице возможны небольшой снег и ледяные иглы.

В канун нового года и днем 1 января столбики термометров опустятся до -9–14 градусов, а в новогоднюю ночь — до -15–17 градусов. Осадки ожидаются слабые — небольшой снег или ледяные иглы, — спрогнозировал Ильин.

Ранее синоптик Александр Сергеев сообщил, что в Санкт-Петербурге во время январских выходных ожидается мягкая, но влажная погода. По его словам, столбики термометров будут держаться около отметок -2-4 градуса. При этом он спрогнозировал в городе и окрестностях осадки разного типа — от снега до мокрого снега. Он также уточнил, что похожая погода будет держаться в первой половине января и в близлежащих регионах северо-западной части России.

Также стало известно, что значительная часть Турции в конце декабря 2025 года окажется под влиянием «сибирских» морозов. Местные синоптики сообщают, что снегопад ожидается даже в Стамбуле. По их словам, ощущаемая температура снизится по всей стране на 4–10 градусов.

