26 декабря 2025 в 13:30

Синоптик раскрыл, какой будет погода в Петербурге в январские выходные

Синоптик Сергеев: в начале января погода в Петербурге будет мягкая, но влажная

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге во время январских выходных ожидается мягкая, но влажная погода, сообщил в разговоре с NEWS.ru синоптик Александр Сергеев. По его словам, столбики термометров будут держаться около отметок -2-4 градуса. При этом он спрогнозировал в городе и окрестностях осадки разного типа — от снега до мокрого снега.

В Северной столице погода будет мягкой, но влажной. Температура будет колебаться возле отметок от -2 до -4 градусов. При этом возможны осадки разного типа — от снега до мокрого снега, — сказал Сергеев.

Он также уточнил, что похожая погода будет держаться в первой половине января и в близлежащих регионах северо-западной части России.

Ранее стало известно, что значительная часть Турции в конце декабря 2025 года окажется под влиянием «сибирских» морозов. Местные синоптики сообщают, что снегопад ожидается даже в Стамбуле. В Генеральном управлении метеорологии (MGM) отметили, что ощущаемая температура снизится по всей стране на 4–10 градусов. Такая погода в Турции продлится как минимум неделю, прогнозируют синоптики.

