Синоптик раскрыл, какой будет погода в Петербурге в январские выходные

В Санкт-Петербурге во время январских выходных ожидается мягкая, но влажная погода, сообщил в разговоре с NEWS.ru синоптик Александр Сергеев. По его словам, столбики термометров будут держаться около отметок -2-4 градуса. При этом он спрогнозировал в городе и окрестностях осадки разного типа — от снега до мокрого снега.

В Северной столице погода будет мягкой, но влажной. Температура будет колебаться возле отметок от -2 до -4 градусов. При этом возможны осадки разного типа — от снега до мокрого снега, — сказал Сергеев.

Он также уточнил, что похожая погода будет держаться в первой половине января и в близлежащих регионах северо-западной части России.