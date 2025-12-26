Синоптик раскрыл, какой будет погода в Петербурге в январские выходные

В Санкт-Петербурге во время январских выходных ожидается мягкая, но влажная погода, сообщил в разговоре с NEWS.ru синоптик Александр Сергеев. По его словам, столбики термометров будут держаться около отметок -2-4 градуса. При этом он спрогнозировал в городе и окрестностях осадки разного типа — от снега до мокрого снега.
Он также уточнил, что похожая погода будет держаться в первой половине января и в близлежащих регионах северо-западной части России.
Ранее стало известно, что значительная часть Турции в конце декабря 2025 года окажется под влиянием «сибирских» морозов. Местные синоптики сообщают, что снегопад ожидается даже в Стамбуле. В Генеральном управлении метеорологии (MGM) отметили, что ощущаемая температура снизится по всей стране на 4–10 градусов. Такая погода в Турции продлится как минимум неделю, прогнозируют синоптики.