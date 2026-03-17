В Смольном опровергли слух об отключении интернета в Петербурге

Информация о полном отключении мобильного интернета в Санкт-Петербурге не соответствует действительности, сообщили изданию «Mash на Мойке» в Комитете по информатизации и связи. Речь идет лишь о временных точечных ограничениях, которые вводятся исключительно в целях безопасности, пояснили там.

Подобные меры предпринимаются не впервые и напрямую связаны с необходимостью отражения атак беспилотных летательных аппаратов, отметили в комитете. Несмотря на то что с самого утра часть пользователей действительно столкнулась с перебоями в работе сети, чиновники подчеркивают, что масштабного блэкаута нет. На время действия защитных мер жителям и гостям Северной столицы настоятельно рекомендуют переключаться на городской Wi-Fi, который продолжает работать в штатном режиме.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов сообщил, что связь в Москве пропадала из-за перенастройки маршрутизации трафика. По его словам, в настоящее время ситуация с перебоями в центре столицы урегулирована. Он отметил, что все подобные технические работы занимают неделю или чуть больше времени.