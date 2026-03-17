Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 16:30

В Смольном опровергли слух об отключении интернета в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Информация о полном отключении мобильного интернета в Санкт-Петербурге не соответствует действительности, сообщили изданию «Mash на Мойке» в Комитете по информатизации и связи. Речь идет лишь о временных точечных ограничениях, которые вводятся исключительно в целях безопасности, пояснили там.

Подобные меры предпринимаются не впервые и напрямую связаны с необходимостью отражения атак беспилотных летательных аппаратов, отметили в комитете. Несмотря на то что с самого утра часть пользователей действительно столкнулась с перебоями в работе сети, чиновники подчеркивают, что масштабного блэкаута нет. На время действия защитных мер жителям и гостям Северной столицы настоятельно рекомендуют переключаться на городской Wi-Fi, который продолжает работать в штатном режиме.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов сообщил, что связь в Москве пропадала из-за перенастройки маршрутизации трафика. По его словам, в настоящее время ситуация с перебоями в центре столицы урегулирована. Он отметил, что все подобные технические работы занимают неделю или чуть больше времени.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Разрушения серьезные»: Пушилин об обстановке в освобожденном ВС РФ городе
Органы расследуют дело о загадочном убийстве 12-летнего мальчика в Ногинске
Россияне стали массово доверять ИИ решение одного важного вопроса
Похожий на СВУ предмет нашли под Audi Зеленской
«Абсолютно бессмысленно»: Журова о запрете на флаг России на Олимпиаде
Бывший лидер «Спартака» в суде признал вину в нападении на кузена
В МИД Канады ответили на призыв Трампа по Ирану
Слуцкий назвал условие для бесплатного высшего образования
Названы политики США, которые могут уйти в отставку из-за провала в Иране
Макрон отказался участвовать в ближневосточной авантюре Трампа
В Европе назвали тройку худших руководителей за последние десятилетия
«Не будет и денег»: Орбан поставил жесткий ультиматум Зеленскому
В США признали уязвимость перед ракетными атаками
От сотовых операторов требуют раскрыть тайну отключений интернета
Глава антитеррористического центра США ушел в отставку
Бывший замруководителя Росстандарта ответил на обвинения в хищении
Гидроиспытания закончились смертью рабочих в российском регионе
Сжег губы уксусом и распял: жена чудом выжила после пыток мужа-наркомана
Фидан заявил Лаврову о готовности Турции принять переговоры по Украине
Вашингтон оказался не готов к масштабу атак иранских дронов
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.