Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 15:44

Несколько самолетов НАТО одновременно кружат у берегов Крыма

Военкор Котенок сообщил о трех самолетах НАТО над Черным морем у Крыма

Над Черным морем и прибрежной полосой в районе Крыма в эти минуты работают сразу три самолета стран НАТО, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его данным, летательные аппараты выполняют разведывательные задачи в разных частях акватории.

Над центральной частью Черного моря замечен разведывательный Boeing RC-135W Rivet Joint, принадлежащий Военно-воздушным силам Великобритании. В восточной части акватории фиксируется самолет радиоэлектронной разведки Bombardier ARTEMIS II. Кроме того, над побережьем Румынии был обнаружен самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry.

Ранее у северо-западных границ России был замечен шведский самолет радиолокационной разведки S102B Korpen. Он начал кружить там после атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область. Глава региона Александр Дрозденко информировал, что над областью сбили 12 БПЛА, пострадавших нет.

До этого шведский самолет заметили поблизости от границы РФ и Финляндии. Воздушное судно, базирующееся в Мальме, вылетело из города Тампере. Иностранная разведка активизировалась практически сразу после налета украинских беспилотников на порт Усть-Луга.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский «Бук» сорвал атаку дронов и HIMARS ВСУ
В МЭА предупредили, что цены на еду могут взлететь
Россиянин зарезал 16-летнего подростка в ходе конфликта под Саратовом
Экс-замминистра обороны Иванов останется в СИЗО еще на полгода
Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива
Радоницу предложили сделать оплачиваемым выходным днем в России
Любимова рассказала россиянам, как пройдет «Библионочь» в этом году
«Человек с низким IQ»: Трамп жестко набросился на Такера Карлсона
Мэр Соликамска сообщил детали смертельного ДТП с автобусом
Путин ужесточил контроль за товарами из ЕАЭС с 2026 года
В Китае назвали предупреждение Медведева Европе шоком для всего мира
IT-эксперт объяснил, как умные телевизоры следят за россиянами
Военэксперт раскрыл неочевидную схему сотрудничества Дамаска и Киева
Бежал во Врата Ада? Погоня за убийцей в Оренбуржье, новости 17 апреля
ВСУ ранили 10-летнего ребенка в ходе атаки на Белгород
Уборщица «обчистила» московскую пенсионерку на полмиллиона рублей
Бледный сбросил 7 кг, Смирнова испугалась паука: как снимали «Папины дочки»
В Госдуме ответили на идею Молдавии избавиться от российской военной базы
Иран открыл Ормузский пролив
Юрист раскрыла простой способ вычислить «банковского» мошенника
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
