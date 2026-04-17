Несколько самолетов НАТО одновременно кружат у берегов Крыма Военкор Котенок сообщил о трех самолетах НАТО над Черным морем у Крыма

Над Черным морем и прибрежной полосой в районе Крыма в эти минуты работают сразу три самолета стран НАТО, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его данным, летательные аппараты выполняют разведывательные задачи в разных частях акватории.

Над центральной частью Черного моря замечен разведывательный Boeing RC-135W Rivet Joint, принадлежащий Военно-воздушным силам Великобритании. В восточной части акватории фиксируется самолет радиоэлектронной разведки Bombardier ARTEMIS II. Кроме того, над побережьем Румынии был обнаружен самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry.

Ранее у северо-западных границ России был замечен шведский самолет радиолокационной разведки S102B Korpen. Он начал кружить там после атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область. Глава региона Александр Дрозденко информировал, что над областью сбили 12 БПЛА, пострадавших нет.

До этого шведский самолет заметили поблизости от границы РФ и Финляндии. Воздушное судно, базирующееся в Мальме, вылетело из города Тампере. Иностранная разведка активизировалась практически сразу после налета украинских беспилотников на порт Усть-Луга.