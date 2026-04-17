17 апреля 2026 в 15:53

Юрист раскрыла простой способ вычислить «банковского» мошенника

Юрист Борзенко: мошенники из якобы банка никогда не дают детальных ответов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Чтобы вычислить мошенника при звонке из банка, следует уточнить у собеседника, как можно самостоятельно проверить его информацию, рассказала адвокат Надежда Борзенко в беседе с «Газетой.Ru». Реальный сотрудник спокойно объяснит каналы уведомлений банка и не будет настаивать на решении вопроса только по телефону.

Чтобы понять, действительно ли звонок связан с банком, уточните у звонящего, как вы можете проверить информацию. Например, спросите, как банк уведомляет клиентов о подобных ситуациях, — сказала Борзенко.

Эксперт советует задавать вопросы, требующие доступа к внутренней системе: о точном времени, сумме или канале операции. Настоящий сотрудник назовет конкретные детали, которые можно сверить в приложении, и не станет запрашивать конфиденциальные данные. Мошенники же отделываются общими фразами вроде «подозрительная операция».

Если собеседник подталкивает к срочным действиям и пугает последствиями промедления, это признак давления со стороны злоумышленников. Борзенко советует сразу прекращать разговор при сомнениях и самостоятельно звонить в банк по официальному номеру.

Особое внимание стоит обратить на просьбы назвать код из SMS или продиктовать данные карты — банки так не делают. Если средства уже списаны, юрист рекомендует немедленно обратиться в банк и в полицию.

Ранее руководитель группы антифрода Андрей Будилов рассказал, что аферисты научились подделывать видео с лицами знакомых при помощи технологии дипфейк. По его словам, раньше для качественной подделки требовалось дорогое оборудование, а сегодня для этого нужна лишь подписка на программу.

