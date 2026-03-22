Россиян стали обманывать поддельными видеозвонками от знакомых

Аферисты научились подделывать видео с лицами знакомых при помощи технологии дипфейк, рассказал РИА Новости руководитель группы антифрода Андрей Будилов. По его словам, раньше для качественной подделки требовалось дорогое оборудование, а сегодня для этого нужна лишь подписка на программу.

Видеосообщение от «руководителя» или звонок от «сотрудника полиции» с просьбой срочно перевести деньги — такие сценарии мошенничества <...> становятся трендом и встречаются все чаще, — предупредил он.

Мошенники все чаще используют дипфейки, чтобы повысить доверие потенциальных жертв. Знакомое лицо или голос на видео или в аудиосообщении значительно снижают настороженность человека, делая его более уязвимым для обмана.

Как отметил Будилов, злоумышленники применяют такие технологии в сочетании с традиционными психологическими приёмами, например, созданием ощущения срочности или неотложности ситуации. Он напомнил, что наличие личной информации у собеседника — не повод для доверия.

Ранее сообщалось, что мошенники в мессенджерах обманывают пользователей, выдавая себя за официальные сервисы. Они рассылают уведомления о якобы зафиксированных расхождениях по адресу в единой базе учета. Перейдя по ссылке, пользователь оказывается на поддельной странице и сталкивается с мошенническим ботом.