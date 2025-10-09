Голая учительница устроила стрим из душа для школьника

Учительница из Кентукки Кристал Симс была арестована за демонстрацию обнаженного тела несовершеннолетнему ученику во время видеозвонка из душа, сообщает New York Post. По данным издания, 30-летняя женщина поддерживала общение с подростком через Snapchat и планировала с ним встречу для интимной близости.
Как установили правоохранительные органы, Симс познакомилась с учеником во время работы в школе округа Баррен. Их переписка быстро перешла к обсуждению планов свидания, при этом один из телефонных разговоров был записан подростком, однако последующий видеоразговор из душа зафиксировать не удалось.
Ранее Суд в Австралии взял под стражу преподавателя английского языка Эллу Клементс по обвинению в интимной связи с 15-учащимся. Инцидент произошел в стенах колледжа Святого Августина, расположенного в Сиднее. После случившегося педагог была уволена из учебного заведения, а в середине сентября арестована.
Кроме того, полиция США сообщила о задержании 30-летней преподавательницы Эшли Отем Монгелл из средней школы округа Коннеллсвилл, которая отправляла непристойные снимки 14-летнему ученику. По данным следствия, педагог предлагала подростку возобновить общение после его совершеннолетия, используя для переписки мессенджеры включая Snapchat.