09 октября 2025 в 10:34

Голая учительница устроила стрим из душа для школьника

Учительницу из Кентукки арестовали за демонстрацию обнаженной груди ученику

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Учительница из Кентукки Кристал Симс была арестована за демонстрацию обнаженного тела несовершеннолетнему ученику во время видеозвонка из душа, сообщает New York Post. По данным издания, 30-летняя женщина поддерживала общение с подростком через Snapchat и планировала с ним встречу для интимной близости.

Как установили правоохранительные органы, Симс познакомилась с учеником во время работы в школе округа Баррен. Их переписка быстро перешла к обсуждению планов свидания, при этом один из телефонных разговоров был записан подростком, однако последующий видеоразговор из душа зафиксировать не удалось.

Ранее Суд в Австралии взял под стражу преподавателя английского языка Эллу Клементс по обвинению в интимной связи с 15-учащимся. Инцидент произошел в стенах колледжа Святого Августина, расположенного в Сиднее. После случившегося педагог была уволена из учебного заведения, а в середине сентября арестована.

Кроме того, полиция США сообщила о задержании 30-летней преподавательницы Эшли Отем Монгелл из средней школы округа Коннеллсвилл, которая отправляла непристойные снимки 14-летнему ученику. По данным следствия, педагог предлагала подростку возобновить общение после его совершеннолетия, используя для переписки мессенджеры включая Snapchat.

