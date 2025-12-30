Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 07:41

Россиянам дали возможность проставлять новые отметки в паспорте

МВД: с 2026 года россияне могут проставить шесть отметок в паспорте по желанию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Начиная с 1 января 2026 года, у граждан России появится возможность проставить в паспорте несколько дополнительных отметок по собственному желанию, сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос ТАСС. Всего таких добровольных отметок может быть шесть.

Ключевым изменением станет замена отметки об ИНН на номер из Единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении. Эти отметки проставляются в соответствии с пунктом 8 положения о паспорте гражданина РФ.

В паспорте проставляются следующие отметки: об идентификационном номере налогоплательщика (до 1 января 2026 года), о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, сформированной в отношении гражданина РФ (с 1 января 2026 года), — указано в сообщении.

Помимо этого, в паспорт можно внести сведения о регистрации или расторжении брака, о детях младше 14 лет, о ранее выданных паспортах, о действующих заграничных документах, а также о группе крови и резус-факторе. Соответствующие отметки проставляются органами ЗАГС, МВД, налоговыми службами, многофункциональными центрами и медицинскими организациями при наличии данных и желании гражданина.

Ранее сообщалось, что с 2026 года для пересечения границы России детям обязательно понадобится собственный загранпаспорт. Свидетельство о рождении более не будет считаться действительным документом для выезда из страны и въезда в нее.

паспорта
МВД
изменения
ИНН
