05 марта 2026 в 20:16

Раскрыты колоссальные масштабы военной операции Ирана

Fars: Иран выпустил более 500 ракет и 2 тыс. дронов с начала конфликта

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press
С начала конфликта с Израилем и США Иран осуществил запуск более 500 ракет и свыше 2 тыс. беспилотных летательных аппаратов, сообщает агентство Fars со ссылкой на свои источники. По их информации, в ходе атак Тегеран применял как крылатые, так и баллистические ракеты.

Тем временем появилась информация, что Израиль приступает ко второй фазе атак против Ирана, нацеленной на подземные объекты с баллистическими ракетами. В ходе первого этапа совместной с США воздушной операции израильские ВВС поразили сотни наземных пусковых установок.

До этого стало известно, что американские силы потопили иранский фрегат IRIS Dena всего одной торпедой, ее стоимость оценивается в $4,2 млн (326,760 млн рублей). Торпеда оснащена боеголовкой с зарядом весом почти 300 кг. Она сконструирована таким образом, что не бьет по кораблю напрямую, а детонирует под его кормой.

Позже в постпредстве Ирана при ООН заявили, что в результате этого погибли более 100 человек. Трагедия произошла 4 марта в международных водах у берегов Шри-Ланки, когда судно возвращалось с дружеского визита в Индию.

Иран
Ирак
Ближний Восток
конфликты
