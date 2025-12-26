В России изменили правила пересечения границы для детей МВД: с 2026 года для пересечения границы РФ детям понадобится загранпаспорт

С 2026 года для пересечения границы России детям обязательно понадобится собственный загранпаспорт, сообщила пресс-служба Главного управления по вопросам миграции МВД РФ. Свидетельство о рождении более не будет считаться действительным документом для выезда из страны и въезда в нее.

С 20 января 2026 года начнут действовать новые правила пересечения государственной границы Российской Федерации несовершеннолетними россиянами, — говорится в публикации.

С этой даты все дети должны будут иметь персональный заграничный паспорт для любых международных поездок. Исключение сохранится только для путешествий в некоторые страны: подростки старше 14 лет и взрослые, как и раньше, смогут посещать Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему паспорту гражданина РФ. В ведомстве рекомендовали родителям заблаговременно заняться оформлением загранпаспорта для ребенка, чтобы избежать сложностей и не сорвать запланированные семейные поездки после наступления указанной даты.

Ранее в МИД России сообщали, что Германия перестанет признавать пятилетние российские загранпаспорта без биометрии. С 1 января 2026 года въезд в страну будет возможен только по 10-летним паспортам с электронным носителем информации.