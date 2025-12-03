Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 16:35

В Германию перестанут пускать с одной категорией паспортов России

ФРГ отказалась признавать пятилетние российские загранпаспорта без биометрии

МИД России МИД России Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Германия перестанет признавать пятилетние российские загранпаспорта без биометрии, сообщили в МИД России. С 1 января 2026 года въезд в страну будет возможен только по 10-летним паспортам с электронным носителем информации. До этого такое решение приняли Дания, Латвия, Литва, Франция, Чехия и Эстония.

С 1 января 2026 года германская сторона признает только 10-летние российские общегражданские паспорта с электронным носителем информации. При этом исключение сделано для граждан России с визами/ВНЖ в Германии, полученными в пятилетние паспорта до 31.12.2025, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, поскольку ряд европейских стран продолжает игнорировать признание пятилетних паспортов старого образца, нужно внимательно отслеживать изменения в правилах въезда. При этом стоит заранее получать современные 10-летние биометрические паспорта.

Ранее в турецкой Аланье 35-летняя россиянка из Мурманска не смогла пройти таможенный контроль из-за своего поведения. Она держала загранпаспорт во рту, и поэтому сотрудники отказали ей в проверке документов.

Россия
МИД РФ
загранпаспорта
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В школьной столовой во Владивостоке детей накормили котлетами с тараканами
Психолог перечислила правила цифровой гигиены
Готовлю пирожки с изысканной начинкой — груша, дорблю и орехи
Секрет воздушных пирожков — смородиновая начинка и слоеное тесто
Корстин назвала самое важное изменение в баскетболе за последние 20 лет
Заворачиваю в лаваш тунец и яйца — идеальная закуска для поездки
Берите лаваш! Рецепт-находка с копченой курицей для уставших хозяек
Запрет двойного гражданства рискует ударить по первой леди США
Европа посылает в одну страну вызывающие рак пестициды
В Госдуме назвали силу РФ, которая заставляет Запад считаться с реальностью
Путин раскрыл, как народы России помогают ближнему
Среди пострадавших от циклона на Шри-Ланке нет россиян
В ЕС придумали способ запретить возврат российских активов
Адвокат заявил о спорном праве кредитора на компенсацию за аварийное жилье
Россиянам рассказали, какой сладкий плод незаменим в зимнем рационе
«Не видела такого раньше»: Корстин назвала лучшую баскетболистку WNBA
Любовь Успенская поделилась планами на Новый год
Назван город, который армия России может освободить в ближайшие дни
Roblox официально заблокировали в России
Акунину добавили еще один год к 14-летнему сроку
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.