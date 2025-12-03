В Германию перестанут пускать с одной категорией паспортов России ФРГ отказалась признавать пятилетние российские загранпаспорта без биометрии

Германия перестанет признавать пятилетние российские загранпаспорта без биометрии, сообщили в МИД России. С 1 января 2026 года въезд в страну будет возможен только по 10-летним паспортам с электронным носителем информации. До этого такое решение приняли Дания, Латвия, Литва, Франция, Чехия и Эстония.

С 1 января 2026 года германская сторона признает только 10-летние российские общегражданские паспорта с электронным носителем информации. При этом исключение сделано для граждан России с визами/ВНЖ в Германии, полученными в пятилетние паспорта до 31.12.2025, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, поскольку ряд европейских стран продолжает игнорировать признание пятилетних паспортов старого образца, нужно внимательно отслеживать изменения в правилах въезда. При этом стоит заранее получать современные 10-летние биометрические паспорта.

Ранее в турецкой Аланье 35-летняя россиянка из Мурманска не смогла пройти таможенный контроль из-за своего поведения. Она держала загранпаспорт во рту, и поэтому сотрудники отказали ей в проверке документов.