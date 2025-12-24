Конъюнктивит: симптомы, можно ли ослепнуть. Объяснения офтальмолога

Конъюнктивит — воспаление прозрачной тонкой слизистой оболочки глаза (конъюнктивы), покрывающей белочную оболочку (склеру) и внутреннюю поверхность век. Это одно из самых распространенных заболеваний в офтальмологии, которое хотя бы раз в жизни случается с каждым. Врач-офтальмолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Динара Садыкова рассказала в интервью NEWS.ru, чем опасен конъюнктивит и почему люди им заболевают.
Какие существуют возбудители конъюнктивита
Конъюнктивит бывает нескольких видов:
- Вирусный — самый частый и заразный. Обычно он сопровождает простудные заболевания, но может быть вызван и аденовирусами, вирусом герпеса.
- Бактериальный конъюнктивит вызван бактериями (стафилококки, стрептококки). Он также очень заразен. Характерный признак — обильные гнойные выделения.
- Аллергический конъюнктивит не заразен. Он возникает как реакция на аллерген (пыльца растений, шерсть животных, домашняя пыль, косметика). Часто носит сезонный характер и может сочетаться с аллергическим ринитом.
- Отдельно стоят конъюнктивиты, вызванные воздействием химических веществ (дым, хлорка в бассейне, агрессивная косметика) или инородного тела.
Главные симптомы конъюнктивита
Несмотря на общие черты, разные виды конъюнктивита имеют свои ключевые симптомы. Общие для всех видов симптомы: покраснение глаза (гиперемия), ощущение песка, жжения или рези в глазах, слезотечение и отек век.
Несмотря на схожесть симптомов конъюнктивита, для каждого вида характерны свои особенности. По ним врач может точно определить причину возникновения и назначить правильное лечение.
Для вирусного конъюнктивита характерны обильные прозрачные слизистые выделения, которые часто начинаются с одного глаза, а затем быстро переходят на второй. Сильный зуд нехарактерен, если нет аллергического компонента. Заболевание, спровоцированное вирусом, может сопровождаться болью в горле, насморком и температурой.
Для бактериального конъюнктивита характерны обильные гнойные выделения желтого или зеленоватого цвета, особенно заметные после сна — глаза «склеены». Также появляется ощущение инородного тела под веком.
Главным признаком аллергического конъюнктивита является нестерпимый, мучительный зуд. Также присутствует сильный отек конъюнктивы и обильное слезотечение. Всегда одновременно поражаются оба глаза. Аллергический конъюнктивит часто сопровождается чиханием и заложенностью носа.
Кто наиболее подвержен конъюнктивиту
Заболеть конъюнктивитом может абсолютно любой человек, но некоторые группы людей более уязвимы:
- дети, особенно посещающие детские сады и школы;
- люди с ослабленным иммунитетом;
- аллергики;
- люди, носящие контактные линзы, особенно при несоблюдении правил гигиены и режима ношения;
- работники производств, связанных с химическими испарениями или пылью;
- медицинские работники, контактирующие с больными вирусными и бактериальными инфекциями.
Какими осложнениями опасен конъюнктивит
Миф, что конъюнктивит пройдет сам, может быть опасен. При неправильном или несвоевременном лечении воспаление может привести к серьезным последствиям, например перейти в хроническую форму, при которой присутствует постоянное покраснение, дискомфорт и сухость глаз. При вирусном конъюнктивите на его фоне может развиться вторичная бактериальная инфекция, что усугубит течение болезни.
Самое грозное осложнение при отсутствии должной терапии — это кератит. Воспаление роговицы (прозрачная передняя часть глаза, отвечающая за зрение) может привести к ее помутнению и образованию рубцов, что вызывает необратимое значительное снижение зрения. Также могут развиться синдром сухого глаза — нарушение нормального увлажнения роговицы и тяжелые формы блефарита (воспаления век).
Как предотвратить конъюнктивит
Профилактика конъюнктивита эффективна и в основном зависит от его вида. Для предотвращения инфекционных форм необходимо соблюдать следующие правила:
- Гигиена рук. Не прикасайтесь к глазам грязными руками. Мойте их с мылом как можно чаще.
- Индивидуальные предметы гигиены. У каждого члена семьи должно быть свое полотенце для лица. Никогда не пользуйтесь чужой косметикой для глаз (тушь, тени, подводка).
- Не делитесь глазными каплями. Флакон с лекарством должен быть строго индивидуальным.
- Правильный уход за контактными линзами. Строго соблюдайте сроки ношения, мойте руки перед надеванием и снятием, используйте только свежий раствор для хранения.
- Изоляция больного. Если в семье кто-то заболел, постарайтесь максимально ограничить его контакты с другими членами семьи, особенно с детьми. Выделите ему отдельное постельное белье и полотенца.
Для предотвращения аллергической формы:
- Выявление и устранение аллергена. Если вы знаете, что вызывает реакцию, старайтесь избегать контакта.
- Ношение солнцезащитных очков в сезон цветения для защиты глаз от пыльцы.
- Регулярная влажная уборка и использование увлажнителей и очистителей воздуха дома.
- Защита глаз при работе с бытовой химией или в запыленных помещениях.
Что делать, если диагноз поставлен
Правильные действия в первые дни болезни помогут быстро выздороветь и избежать осложнений.
- Обратитесь к врачу-офтальмологу. Только специалист может определить тип конъюнктивита и назначить адекватную терапию. Самолечение может быть опасно.
- Строго следуйте назначениям врача. При бактериальном — врач назначит антибактериальные или комбинированные капли и мази. При вирусном — противовирусные и увлажняющие препараты. При аллергическом — антигистаминные и противовоспалительные капли.
- Правильная гигиена: аккуратно промывайте глаза ватным диском, смоченным в кипяченой воде, фурацилине или отваре ромашки (если нет аллергии). Для каждого глаза используйте отдельный диск. Следует проводить от внешнего уголка к внутреннему.
- Откажитесь от контактных линз на весь период лечения.
- Не используйте повязки на глаза, так как они создают влажную теплую среду, идеальную для размножения бактерий. Кроме того, может произойти травматизация воспаленной конъюнктивы.
- Воздержитесь от посещения бассейна, сауны и общественных мест, чтобы не распространять инфекцию.
Помните: здоровье глаз в ваших руках. Соблюдение простых правил гигиены и своевременный визит к врачу — залог быстрого и полного выздоровления.
Читайте также:
Спасаемся от контагиозного моллюска: симптомы, как не заболеть, лечится ли
Домашняя аптечка: какие лекарства нужны в первую очередь. Ликбез от врача
Людям старше 45 читать обязательно: предотвращаем артрит. Советы врача
Миллионы заражены, вирус навсегда в организме: все о генитальном герпесе