Конъюнктивит: симптомы, можно ли ослепнуть. Объяснения офтальмолога

Конъюнктивит — воспаление прозрачной тонкой слизистой оболочки глаза (конъюнктивы), покрывающей белочную оболочку (склеру) и внутреннюю поверхность век. Это одно из самых распространенных заболеваний в офтальмологии, которое хотя бы раз в жизни случается с каждым. Врач-офтальмолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Динара Садыкова рассказала в интервью NEWS.ru, чем опасен конъюнктивит и почему люди им заболевают.

Какие существуют возбудители конъюнктивита

Конъюнктивит бывает нескольких видов:

Вирусный — самый частый и заразный. Обычно он сопровождает простудные заболевания, но может быть вызван и аденовирусами, вирусом герпеса.

Бактериальный конъюнктивит вызван бактериями (стафилококки, стрептококки). Он также очень заразен. Характерный признак — обильные гнойные выделения.

Аллергический конъюнктивит не заразен. Он возникает как реакция на аллерген (пыльца растений, шерсть животных, домашняя пыль, косметика). Часто носит сезонный характер и может сочетаться с аллергическим ринитом.

Отдельно стоят конъюнктивиты, вызванные воздействием химических веществ (дым, хлорка в бассейне, агрессивная косметика) или инородного тела.

Главные симптомы конъюнктивита

Несмотря на общие черты, разные виды конъюнктивита имеют свои ключевые симптомы. Общие для всех видов симптомы: покраснение глаза (гиперемия), ощущение песка, жжения или рези в глазах, слезотечение и отек век.

Несмотря на схожесть симптомов конъюнктивита, для каждого вида характерны свои особенности. По ним врач может точно определить причину возникновения и назначить правильное лечение.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для вирусного конъюнктивита характерны обильные прозрачные слизистые выделения, которые часто начинаются с одного глаза, а затем быстро переходят на второй. Сильный зуд нехарактерен, если нет аллергического компонента. Заболевание, спровоцированное вирусом, может сопровождаться болью в горле, насморком и температурой.

Для бактериального конъюнктивита характерны обильные гнойные выделения желтого или зеленоватого цвета, особенно заметные после сна — глаза «склеены». Также появляется ощущение инородного тела под веком.

Главным признаком аллергического конъюнктивита является нестерпимый, мучительный зуд. Также присутствует сильный отек конъюнктивы и обильное слезотечение. Всегда одновременно поражаются оба глаза. Аллергический конъюнктивит часто сопровождается чиханием и заложенностью носа.

Кто наиболее подвержен конъюнктивиту

Заболеть конъюнктивитом может абсолютно любой человек, но некоторые группы людей более уязвимы:

дети, особенно посещающие детские сады и школы;

люди с ослабленным иммунитетом;

аллергики;

люди, носящие контактные линзы, особенно при несоблюдении правил гигиены и режима ношения;

работники производств, связанных с химическими испарениями или пылью;

медицинские работники, контактирующие с больными вирусными и бактериальными инфекциями.

Какими осложнениями опасен конъюнктивит

Миф, что конъюнктивит пройдет сам, может быть опасен. При неправильном или несвоевременном лечении воспаление может привести к серьезным последствиям, например перейти в хроническую форму, при которой присутствует постоянное покраснение, дискомфорт и сухость глаз. При вирусном конъюнктивите на его фоне может развиться вторичная бактериальная инфекция, что усугубит течение болезни.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самое грозное осложнение при отсутствии должной терапии — это кератит. Воспаление роговицы (прозрачная передняя часть глаза, отвечающая за зрение) может привести к ее помутнению и образованию рубцов, что вызывает необратимое значительное снижение зрения. Также могут развиться синдром сухого глаза — нарушение нормального увлажнения роговицы и тяжелые формы блефарита (воспаления век).

Как предотвратить конъюнктивит

Профилактика конъюнктивита эффективна и в основном зависит от его вида. Для предотвращения инфекционных форм необходимо соблюдать следующие правила:

Гигиена рук. Не прикасайтесь к глазам грязными руками. Мойте их с мылом как можно чаще. Индивидуальные предметы гигиены. У каждого члена семьи должно быть свое полотенце для лица. Никогда не пользуйтесь чужой косметикой для глаз (тушь, тени, подводка). Не делитесь глазными каплями. Флакон с лекарством должен быть строго индивидуальным. Правильный уход за контактными линзами. Строго соблюдайте сроки ношения, мойте руки перед надеванием и снятием, используйте только свежий раствор для хранения. Изоляция больного. Если в семье кто-то заболел, постарайтесь максимально ограничить его контакты с другими членами семьи, особенно с детьми. Выделите ему отдельное постельное белье и полотенца.

Для предотвращения аллергической формы:

Выявление и устранение аллергена. Если вы знаете, что вызывает реакцию, старайтесь избегать контакта. Ношение солнцезащитных очков в сезон цветения для защиты глаз от пыльцы. Регулярная влажная уборка и использование увлажнителей и очистителей воздуха дома. Защита глаз при работе с бытовой химией или в запыленных помещениях.

Что делать, если диагноз поставлен

Правильные действия в первые дни болезни помогут быстро выздороветь и избежать осложнений.

Обратитесь к врачу-офтальмологу. Только специалист может определить тип конъюнктивита и назначить адекватную терапию. Самолечение может быть опасно. Строго следуйте назначениям врача. При бактериальном — врач назначит антибактериальные или комбинированные капли и мази. При вирусном — противовирусные и увлажняющие препараты. При аллергическом — антигистаминные и противовоспалительные капли. Правильная гигиена: аккуратно промывайте глаза ватным диском, смоченным в кипяченой воде, фурацилине или отваре ромашки (если нет аллергии). Для каждого глаза используйте отдельный диск. Следует проводить от внешнего уголка к внутреннему. Откажитесь от контактных линз на весь период лечения. Не используйте повязки на глаза, так как они создают влажную теплую среду, идеальную для размножения бактерий. Кроме того, может произойти травматизация воспаленной конъюнктивы. Воздержитесь от посещения бассейна, сауны и общественных мест, чтобы не распространять инфекцию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Помните: здоровье глаз в ваших руках. Соблюдение простых правил гигиены и своевременный визит к врачу — залог быстрого и полного выздоровления.

Читайте также:

Спасаемся от контагиозного моллюска: симптомы, как не заболеть, лечится ли

Домашняя аптечка: какие лекарства нужны в первую очередь. Ликбез от врача

Людям старше 45 читать обязательно: предотвращаем артрит. Советы врача

Миллионы заражены, вирус навсегда в организме: все о генитальном герпесе