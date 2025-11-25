День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 02:00

Людям старше 45 читать обязательно: предотвращаем артрит. Советы врача

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Артрит — собирательное понятие, обозначающее воспалительные заболевания суставов различного происхождения. Болезнь может быть инфекционной, аутоиммунной, метаболической или посттравматической природы. Заведующий травматологическим отделением Красногорской больницы Минздрава Московской области Ибрагим Абакаров в интервью NEWS.ru объяснил природу, симптомы и методы профилактики данного заболевания.

Какие известны формы артрита

Наиболее известные формы — ревматоидный артрит, подагрический, псориатический, реактивный и остеоартрит с выраженным воспалительным компонентом. Независимо от причины, общий механизм развития один: иммунная система запускает воспаление, нарушается питание суставного хряща.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Симптомы артрита

Основные проявления артрита — боль, скованность, припухлость и покраснение в области сустава. Утром человек может отмечать странное ощущение «тугоподвижности», которое постепенно проходит после начала движения. В хронических формах появляется деформация суставов, ограничение амплитуды движений, хруст. При системных разновидностях (например, ревматоидном артрите) возможны повышение температуры, слабость, снижение массы тела, воспаление глаз и сосудов.

Кто рискует заболеть артритом в первую очередь

В группу риска входят люди старше 45 лет, женщины в постменопаузе (из-за гормональных изменений и снижения уровня эстрогенов), пациенты с наследственной предрасположенностью к аутоиммунным заболеваниям, избыточным весом, а также те, кто подвергается частым переохлаждениям или профессиональным нагрузкам на суставы (спортсмены, строители, работники физического труда). Кроме того, риск также повышают хронические инфекции, травмы, несбалансированное питание и курение.

Какие осложнения вызывает артрит

Без лечения артрит приводит к стойкой деформации суставов и потере их подвижности. При прогрессировании воспаление может затронуть сердце (ревматическое поражение клапанов), сосуды, почки и легкие. Хроническая боль и ограничение движений часто вызывают депрессию, бессонницу и снижение качества жизни. При инфекционном артрите высок риск сепсиса — распространения инфекции по всему организму.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как предотвратить артрит

Профилактика артрита включает несколько направлений — от контроля массы тела до коррекции образа жизни. Так, поддержание здорового веса снижает нагрузку на суставы, особенно коленные и тазобедренные. Даже потеря пяти или семи килограммов значительно уменьшает риск воспаления, а регулярная физическая активность — плавание, скандинавская ходьба, йога или лечебная гимнастика — укрепляют мышцы, стабилизируют суставы и улучшают кровообращение.

Важно и питание: следует ограничить продукты с высоким содержанием пуринов (жирное мясо, субпродукты), сахара и соли. Полезны рыба, богатая омега-3 кислотами, овощи, ягоды, зелень, оливковое масло.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если говорить о топ-3 полезной рыбы, то на первом месте — лосось, регулярное употребление которого (два-три раза в неделю) помогает снижать уровень воспалительных веществ (цитокинов, С-реактивного белка), уменьшать боль и утреннюю скованность при ревматоидном артрите, поддерживать эластичность хряща. На втором — сардины, скумбрия, сельдь, анчоусы, которые помогают защищать суставы от воспаления, укреплять кости, улучшать усвоение кальция. На третьем — тунец. Он содержит витамин D и белок, необходимый для восстановления тканей. При этом тунец стоит употреблять умеренно — один раз в неделю — из-за возможного содержания ртути (особенно в крупных видах).

Интересный факт: ягоды (черника, малина, вишня, клюква, смородина) богаты антоцианами, кверцетином и витамином С. Эти вещества нейтрализуют свободные радикалы, которые вызывают окислительный стресс — одну из причин воспаления суставов.

Оливковое масло содержит соединение олеокантал — вещество, по действию похожее на ибупрофен. Оно подавляет активность ферментов COX-1 и COX-2, которые вызывают воспаление и боль при артрите. Исследования показывают, что у людей, регулярно употребляющих оливковое масло, плотность костной ткани выше, а риск остеопороза и остеоартрита — ниже. Кроме того, витамины E и K, содержащиеся в масле, замедляют дегенерацию хряща.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие заболевания повышают вероятность артрита

Необходимо своевременное лечение ангины, урогенитальных и кишечных болезней. Некоторые типы артритов развиваются как реакция на инфекцию: организм, защищаясь от микробов, вырабатывает антитела, которые могут по ошибке атаковать собственные ткани суставов — возникает воспаление.

Вредные привычки, провоцирующие артрит

Отказ от курения и алкоголя — еще одна мера профилактики. Следует понимать, что табачный дым нарушает микроциркуляцию, а спиртное усиливает воспаление и разрушает хрящ. Особенно характерно, что у женщин, имеющих генетическую предрасположенность, курение значительно увеличивает риск заболеть — активирует «спящие» аутоиммунные гены.

Какие витамины и минералы могут уберечь от артрита

Каждому человеку нужно избегать переохлаждений, поддерживать комфортную температуру и умеренную влажность в помещении, следить за уровнем витамина D и кальция, поскольку при их недостатке ухудшается состояние костей и связок.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Так, при дефиците калия нарушается работа натрий-калиевого насоса, ухудшается питание клеток суставного хряща и синовиальной оболочки. Это приводит к повышению внутрисуставного давления, болевому синдрому и усилению воспалительной реакции. Кроме того, низкий уровень калия способствует повышению концентрации натрия, что усиливает задержку жидкости и отек тканей, а следовательно — увеличивает механическую нагрузку на суставы. С другой стороны, адекватное поступление этого микроэлемента с пищей (фрукты, овощи, бобовые, орехи) способствует нормализации кислотно-щелочного равновесия и снижению системного воспаления.

После 40 лет рекомендуется ежегодно проходить обследование суставов, особенно при наличии жалоб или наследственной предрасположенности. При подтвержденном артрите важно соблюдать медицинские рекомендации и избегать самолечения. Современная терапия включает противовоспалительные препараты, базисные средства, физиопроцедуры и лечебную физкультуру. В домашних условиях нужно не перегружать больной сустав, но и не допускать полной неподвижности, следить за осанкой и избегать статических нагрузок, избегать стресса и переохлаждений.

Читайте также:

Минерал-курьер: как предотвратить дефицит кальция, в какой еде больше всего

Скромный защитник: зачем людям марганец, чем опасен дефицит. Ответ врача

Только зимой? Врач развеяла опасный миф о пневмонии и назвала симптомы

Фтор: чем опасен, в какой еде больше всего, где подвох. Ликбез от врача

артрит
травматологи
Россия
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конфликт с Пугачевой, личная жизнь, мнение об СВО: как живет Валдис Пельш
Юрист ответил, к кому обратиться при обмане на рынке подержанных машин
Очевидцы сообщили о серии взрывов над Таганрогом
Чарли Кирка «заказал» Макрон? За что на самом деле убили соратника Трампа
Ушаков назвал имя нового генерального секретаря ОДКБ
На морском российском курорте сработала система ПВО
Дроны ВСУ атаковали поселок под Геленджиком
Трупы, паника, хаос: ВС РФ наступают по всему фронту, в чем секрет успеха
Людям старше 45 читать обязательно: предотвращаем артрит. Советы врача
«Самое нелепое»: Захарова разнесла условия ЕС по Украине
100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой: как жила и умерла актриса
Белый дом раскрыл новый курс по поддержке Украины
Обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома в Новороссийске
Атака ВСУ на Новороссийск: попадание БПЛА в многоэтажки, что известно
Ловила лакомства, как собака: в Самаре мать годами измывалась над дочерью
Суд изъял стратегические порты на Кубани в пользу государства
Белый дом раскрыл планы по встрече Трампа и Зеленского
Гороскоп на 25 ноября: Овнам проявить силу, а Ракам найти гармонию
Боррель заявил о потере Евросоюзом заокеанского союзника
Безруков подал иск из-за продажи масок с его лицом
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.