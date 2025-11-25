Людям старше 45 читать обязательно: предотвращаем артрит. Советы врача

Артрит — собирательное понятие, обозначающее воспалительные заболевания суставов различного происхождения. Болезнь может быть инфекционной, аутоиммунной, метаболической или посттравматической природы. Заведующий травматологическим отделением Красногорской больницы Минздрава Московской области Ибрагим Абакаров в интервью NEWS.ru объяснил природу, симптомы и методы профилактики данного заболевания.

Какие известны формы артрита

Наиболее известные формы — ревматоидный артрит, подагрический, псориатический, реактивный и остеоартрит с выраженным воспалительным компонентом. Независимо от причины, общий механизм развития один: иммунная система запускает воспаление, нарушается питание суставного хряща.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Симптомы артрита

Основные проявления артрита — боль, скованность, припухлость и покраснение в области сустава. Утром человек может отмечать странное ощущение «тугоподвижности», которое постепенно проходит после начала движения. В хронических формах появляется деформация суставов, ограничение амплитуды движений, хруст. При системных разновидностях (например, ревматоидном артрите) возможны повышение температуры, слабость, снижение массы тела, воспаление глаз и сосудов.

Кто рискует заболеть артритом в первую очередь

В группу риска входят люди старше 45 лет, женщины в постменопаузе (из-за гормональных изменений и снижения уровня эстрогенов), пациенты с наследственной предрасположенностью к аутоиммунным заболеваниям, избыточным весом, а также те, кто подвергается частым переохлаждениям или профессиональным нагрузкам на суставы (спортсмены, строители, работники физического труда). Кроме того, риск также повышают хронические инфекции, травмы, несбалансированное питание и курение.

Какие осложнения вызывает артрит

Без лечения артрит приводит к стойкой деформации суставов и потере их подвижности. При прогрессировании воспаление может затронуть сердце (ревматическое поражение клапанов), сосуды, почки и легкие. Хроническая боль и ограничение движений часто вызывают депрессию, бессонницу и снижение качества жизни. При инфекционном артрите высок риск сепсиса — распространения инфекции по всему организму.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как предотвратить артрит

Профилактика артрита включает несколько направлений — от контроля массы тела до коррекции образа жизни. Так, поддержание здорового веса снижает нагрузку на суставы, особенно коленные и тазобедренные. Даже потеря пяти или семи килограммов значительно уменьшает риск воспаления, а регулярная физическая активность — плавание, скандинавская ходьба, йога или лечебная гимнастика — укрепляют мышцы, стабилизируют суставы и улучшают кровообращение.

Важно и питание: следует ограничить продукты с высоким содержанием пуринов (жирное мясо, субпродукты), сахара и соли. Полезны рыба, богатая омега-3 кислотами, овощи, ягоды, зелень, оливковое масло.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если говорить о топ-3 полезной рыбы, то на первом месте — лосось, регулярное употребление которого (два-три раза в неделю) помогает снижать уровень воспалительных веществ (цитокинов, С-реактивного белка), уменьшать боль и утреннюю скованность при ревматоидном артрите, поддерживать эластичность хряща. На втором — сардины, скумбрия, сельдь, анчоусы, которые помогают защищать суставы от воспаления, укреплять кости, улучшать усвоение кальция. На третьем — тунец. Он содержит витамин D и белок, необходимый для восстановления тканей. При этом тунец стоит употреблять умеренно — один раз в неделю — из-за возможного содержания ртути (особенно в крупных видах).

Интересный факт: ягоды (черника, малина, вишня, клюква, смородина) богаты антоцианами, кверцетином и витамином С. Эти вещества нейтрализуют свободные радикалы, которые вызывают окислительный стресс — одну из причин воспаления суставов.

Оливковое масло содержит соединение олеокантал — вещество, по действию похожее на ибупрофен. Оно подавляет активность ферментов COX-1 и COX-2, которые вызывают воспаление и боль при артрите. Исследования показывают, что у людей, регулярно употребляющих оливковое масло, плотность костной ткани выше, а риск остеопороза и остеоартрита — ниже. Кроме того, витамины E и K, содержащиеся в масле, замедляют дегенерацию хряща.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие заболевания повышают вероятность артрита

Необходимо своевременное лечение ангины, урогенитальных и кишечных болезней. Некоторые типы артритов развиваются как реакция на инфекцию: организм, защищаясь от микробов, вырабатывает антитела, которые могут по ошибке атаковать собственные ткани суставов — возникает воспаление.

Вредные привычки, провоцирующие артрит

Отказ от курения и алкоголя — еще одна мера профилактики. Следует понимать, что табачный дым нарушает микроциркуляцию, а спиртное усиливает воспаление и разрушает хрящ. Особенно характерно, что у женщин, имеющих генетическую предрасположенность, курение значительно увеличивает риск заболеть — активирует «спящие» аутоиммунные гены.

Какие витамины и минералы могут уберечь от артрита

Каждому человеку нужно избегать переохлаждений, поддерживать комфортную температуру и умеренную влажность в помещении, следить за уровнем витамина D и кальция, поскольку при их недостатке ухудшается состояние костей и связок.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Так, при дефиците калия нарушается работа натрий-калиевого насоса, ухудшается питание клеток суставного хряща и синовиальной оболочки. Это приводит к повышению внутрисуставного давления, болевому синдрому и усилению воспалительной реакции. Кроме того, низкий уровень калия способствует повышению концентрации натрия, что усиливает задержку жидкости и отек тканей, а следовательно — увеличивает механическую нагрузку на суставы. С другой стороны, адекватное поступление этого микроэлемента с пищей (фрукты, овощи, бобовые, орехи) способствует нормализации кислотно-щелочного равновесия и снижению системного воспаления.

После 40 лет рекомендуется ежегодно проходить обследование суставов, особенно при наличии жалоб или наследственной предрасположенности. При подтвержденном артрите важно соблюдать медицинские рекомендации и избегать самолечения. Современная терапия включает противовоспалительные препараты, базисные средства, физиопроцедуры и лечебную физкультуру. В домашних условиях нужно не перегружать больной сустав, но и не допускать полной неподвижности, следить за осанкой и избегать статических нагрузок, избегать стресса и переохлаждений.

Читайте также:

Минерал-курьер: как предотвратить дефицит кальция, в какой еде больше всего

Скромный защитник: зачем людям марганец, чем опасен дефицит. Ответ врача

Только зимой? Врач развеяла опасный миф о пневмонии и назвала симптомы

Фтор: чем опасен, в какой еде больше всего, где подвох. Ликбез от врача