Травматолог объяснил, как определить растяжение связок

Отек и резкая боль могут служить симптомами повреждения связок, рассказал «Газете.Ru» травматолог-ортопед Алишер Зохиров. По его словам, даже простое растяжение может привести к дальнейшим проблемам.

Многие думают, что повреждение связок пальца на руке — это просто ушиб. Но уже в течение нескольких часов боль усиливается, фаланга опухает... Игнорировать такое состояние опасно — легкое растяжение может перерасти в хроническую нестабильность суставов кисти, — рассказал Зохиров.

Травматолог отметил, что при разрыве связок также возможно ограничение подвижности и рост температуры. Он призвал при первых симптомах обращаться за медицинской помощью.

Ранее врач Светлана Гузь рассказала, что при переломе необходимо остановить кровотечение, обработать рану и наложить на конечность шину, не выпрямляя ее. После этого следует вызвать скорую помощь.