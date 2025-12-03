Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 11:59

Травматолог объяснил, как определить растяжение связок

Травматолог Зохиров: отек и резкая боль являются симптомами повреждения связок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отек и резкая боль могут служить симптомами повреждения связок, рассказал «Газете.Ru» травматолог-ортопед Алишер Зохиров. По его словам, даже простое растяжение может привести к дальнейшим проблемам.

Многие думают, что повреждение связок пальца на руке — это просто ушиб. Но уже в течение нескольких часов боль усиливается, фаланга опухает... Игнорировать такое состояние опасно — легкое растяжение может перерасти в хроническую нестабильность суставов кисти, — рассказал Зохиров.

Травматолог отметил, что при разрыве связок также возможно ограничение подвижности и рост температуры. Он призвал при первых симптомах обращаться за медицинской помощью.

Ранее врач Светлана Гузь рассказала, что при переломе необходимо остановить кровотечение, обработать рану и наложить на конечность шину, не выпрямляя ее. После этого следует вызвать скорую помощь.

