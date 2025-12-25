Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 04:41

Санта-Клаус начал свое юбилейное турне с полета над Россией

NORAD: Санта-Клаус пролетел над городами России в рамках своего ежегодного турне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Объединенное командование ПВО США и Канады сообщило о начале ежегодного рождественского тура Санта-Клауса. Согласно данным на сайте NORAD, в первую очередь он пролетел над территорией России.

Первым населенным пунктом на его пути стало село Уэлен на Чукотке. Это произошло около 14:00 мск.

После этого маршрут пролег через другие регионы Дальнего Востока, Сибирь и Урал. Финал российского этапа тура Санты пришелся на крупнейшие города европейской части страны.

Ранее стало известно, что в канун Рождества американские и канадские военные должны заняться отслеживанием полета Санта-Клауса. Более тысячи военнослужащих и гражданских лиц отвечают на звонки детей со всего мира.

До этого всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что для него счастье — быть рядом с родными и близкими. По мнению волшебника, Новый год — это время, когда все россияне становятся дружной семьей. Он также призвал людей загадать общее желание о мире на планете. Он отметил, что считает счастье детей и окончание войн своей самой заветной мечтой.

