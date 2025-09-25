В США заявили о полете Ту-95 и Су-35 вблизи Аляски

В США заявили о полете Ту-95 и Су-35 вблизи Аляски Североамериканское командование ПВО заявило о полете Ту-95 и Су-35 у Аляски

Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что отследило полет двух бомбардировщиков Ту-95 и двух истребителей Су-35 в международном воздушном пространстве рядом с Аляской, говорится в сообщении на сайте NORAD. Инцидент якобы произошел 24 сентября в зоне ПВО Аляски.

24 сентября 2025 года NORAD обнаружило и отследило два Ту-95 и два Су-35, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски, — говорится в заявлении.

В NORAD также отметили, что военные самолеты оставались в международном воздушном пространстве и в суверенное воздушное пространство США или Канады не входили. США не рассматривают активность РФ в международном воздушном пространстве около Аляски как угрозу, подчеркнули в NORAD.

Ранее обозреватель Брэндон Вайхерт назвал истребитель поколения 4++ Су-35С лучшим боевым самолетом Воздушно-космических сил России. По его словам, самолет пятого поколения Су-57 превосходит Су-35С по характеристикам, однако его боевое применение встречается реже. Автор подчеркнул, что Су-35С неоднократно успешно выполнял боевые задачи в зоне действия украинских систем противовоздушной обороны, доказывая высокую боеспособность.