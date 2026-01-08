Выигравшие миллионы россияне не забрали свои деньги

Большинство победителей новогоднего тиража «Русского лото» еще не обратились за получением своих денежных призов, заявил официальный распространитель государственных лотерей «Столото». В пресс-службе компании сообщили, что за первую неделю января свои выигрыши оформили только 10 человек из 102, выигравших более 1 млн рублей.

Мы разыскиваем победителей «Новогоднего миллиарда-2026» и призываем всех участников розыгрыша проверить свои лотерейные билеты, если еще не сделали это, — сказано в сообщении.

Ранее пенсионерка из Томской области впервые купила билеты новогодней лотереи «Мечталлион» и выиграла 58 млн рублей. Женщина по имени Светлана приобрела всего два билета. Идея попробовать удачу пришла ей спонтанно, когда она стояла в очереди в отделении «Почты России». Один билет принес выигрыш в 100 рублей, а второй сделал ее обладательницей многомиллионного состояния. Светлана уже решила, как распорядиться деньгами. Часть выигрыша она планирует потратить на покупку жилья для сына, который вскоре станет отцом двойни. Также она хочет оказать финансовую помощь местному храму, выделив средства на создание нового иконостаса.

До этого сообщалось, что выигрыш подлежит налогообложению по прогрессивной шкале НДФЛ, которая составляет от 13% до 22%. Например, при выигрыше в 1 млн рублей победитель получит на руки 870 тыс., а налог составит 13%. В случае с розыгрышем 58 млн рублей размер налога составит 22%. После вычета всех обязательных платежей победитель получит более 47 млн рублей.