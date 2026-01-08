Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 11:27

Выигравшие миллионы россияне не забрали свои деньги

Большинство победителей «Русского лото» еще забрали свои выигрыши

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Большинство победителей новогоднего тиража «Русского лото» еще не обратились за получением своих денежных призов, заявил официальный распространитель государственных лотерей «Столото». В пресс-службе компании сообщили, что за первую неделю января свои выигрыши оформили только 10 человек из 102, выигравших более 1 млн рублей.

Мы разыскиваем победителей «Новогоднего миллиарда-2026» и призываем всех участников розыгрыша проверить свои лотерейные билеты, если еще не сделали это, — сказано в сообщении.

Ранее пенсионерка из Томской области впервые купила билеты новогодней лотереи «Мечталлион» и выиграла 58 млн рублей. Женщина по имени Светлана приобрела всего два билета. Идея попробовать удачу пришла ей спонтанно, когда она стояла в очереди в отделении «Почты России». Один билет принес выигрыш в 100 рублей, а второй сделал ее обладательницей многомиллионного состояния. Светлана уже решила, как распорядиться деньгами. Часть выигрыша она планирует потратить на покупку жилья для сына, который вскоре станет отцом двойни. Также она хочет оказать финансовую помощь местному храму, выделив средства на создание нового иконостаса.

До этого сообщалось, что выигрыш подлежит налогообложению по прогрессивной шкале НДФЛ, которая составляет от 13% до 22%. Например, при выигрыше в 1 млн рублей победитель получит на руки 870 тыс., а налог составит 13%. В случае с розыгрышем 58 млн рублей размер налога составит 22%. После вычета всех обязательных платежей победитель получит более 47 млн рублей.

лотереи
выигрыши
деньги
россияне
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, каких перемен в мире ждать при захвате Гренландии США
Брат голливудского актера умер от страшных последствий алкоголизма
Как отучить питомца выпрашивать еду со стола: инструкция
Ученые ответили, когда на Земле начнутся магнитные бури
Убившего лошадь тигра поймали в Приморье
Россиянам рассказали, как не угробить себя в первые рабочие дни
Минобороны показало кадры с флагом России в освобожденных Подолах
Американские компании побоялись инвестировать в Венесуэлу
«Должны понять»: Туск назвал главную угрозу для НАТО
Почему не работает WhatsApp 8 января: где сбои в России, когда заблокируют
Выигравшие миллионы россияне не забрали свои деньги
«Полноценное вторжение в Россию»: в Госдуме потребовали военный ответ США
В Европе задумались об отправке войск в Гренландию из-за угроз Трампа
В Китае жестко осудили планы Трампа усилить санкционное давление на Россию
Магнитные бури сегодня, 8 января: что завтра, апатия, проблемы с ЖКТ
Более 70 дронов ВСУ пытались пролететь над российским регионом ночью
Девушка после купания в чане на дровах потеряла сознание и посинела
Секрет стройности в тарелке: суп для похудения, который работает
Легко похудеть после праздников: реальные способы вернуть форму без диет
«Поставил перед дилеммой»: в Китае объяснили, как Путин загнал НАТО в тупик
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.