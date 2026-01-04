В России изменили налогообложение для победителей лотерей Выигрыш в лотерею попал под прогрессивный НДФЛ

Выигрыш в лотерею попал под прогрессивную шкалу НДФЛ, составляющую 13–22%, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Национальной лотереи». Отмечается, что при выигрыше 1 млн рублей на руки победитель получит 870 тыс. рублей, а налог составит 13%.

На выигрыши действует прогрессивная шкала налоговых ставок 13–22%. При выплате выигрышей свыше 15 тысяч рублей организатор автоматически выступает в качестве налогового агента — соответственно, победители получают выигрыш уже после уплаты всех налогов, — уточнили представители лотереи.

При этом в новогоднем розыгрыше победитель получит более 47 млн рублей после выигрыша 58 млн рублей. Таким образом, размер налога составит 22%, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сумма процентного дохода по вкладам, которую будут учитывать при определении налога за 2026 год, составит как минимум 160 тыс. рублей. При этом уточнялось, что если в течение года Банк России повысит ключевую ставку, то и освобожденная от уплаты налога сумма также вырастет.

До этого в ЦБ заявили, что к концу 2026 года инфляция, предположительно, снизится до 4–5%. По прогнозам регулятора, ставки по кредитам станут более умеренными, а цены продолжат расти медленнее.