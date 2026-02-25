Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 13:40

Юрист раскрыл, кому не нужно платить налог с процентов на вклады в 2026-м

Юрист Кузнецов: налог на вклады можно не платить, если ставка не превышает 1%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В ряде случаев государство не будет брать налог с доходов от вкладов, даже если они превышают установленный лимит, заявил NEWS.ru вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. По его словам, в первую очередь налоговые послабления касаются владельцев счетов эскроу. Кроме того, не нужно платить налог владельцам «спящих» рублевых счетов, по которым банки начисляют символические проценты, отметил эксперт.

Законодательство предусматривает ряд исключений, когда процентные доходы по вкладам не облагаются НДФЛ. К таким исключениям относятся проценты по счетам эскроу, которые используются для безопасного проведения расчетов по сделкам. Также не подлежат налогообложению проценты по рублевым счетам, если процентная ставка по ним в течение всего налогового периода не превышала 1% годовых, — сказал Кузнецов.

Также полностью освобождаются от налогообложения проценты по вкладам, которые были получены гражданином в порядке наследования, добавил эксперт.

По словам Кузнецова, эти законодательные нормы созданы для поддержки граждан в специфических жизненных ситуациях и стимулирования определенных видов финансовых операций.

Ранее сообщалось, что средние ставки по вкладам в России опустились до минимума. По данным индекса «Финуслуг», 50 самых крупных банков доходность вложений на срок до трех месяцев в среднем составляет 14,2%. Это самый низкий показатель с декабря 2023 года.

