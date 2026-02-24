В России обвалились ставки по вкладам Ставки по вкладам в России опустились до минимальных значений за два года

Средние ставки по вкладам в России опустились до минимума, следует из индекса «Финуслуг». Так, у 50 самых крупных банков доходность вложений на срок до трех месяцев в среднем составляет 14,2%. Это самый низкий показатель с декабря 2023 года.

Кроме того, обвалились и ставки по вкладам на полгода — до 13,87%. Средняя ставка на годовые вложения оказалась на уровне 12,75%. Последний раз такое значение было зафиксировано в феврале 2024 года. По словам специалистов, на движение ставок влияют политика Банка России, его решения по ключевой ставке и стратегии конкурентов.

По коротким вкладам участники рынка ориентировались на более высокие ставки в ожидании паузы по снижению ключевой как минимум до марта, поэтому сейчас происходит коррекция, — заявил в беседе с «Коммерсантом» зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов.

Ранее генеральный директор финансового маркетплейса Григорий Бурденко рассказал, что защитить доход от возможного удешевления депозита позволит годовой вклад. По его словам, период «супервысоких» доходностей, который начался после поднятия ключевой ставки, практически завершился.