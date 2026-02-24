Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 10:39

В России обвалились ставки по вкладам

Ставки по вкладам в России опустились до минимальных значений за два года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Средние ставки по вкладам в России опустились до минимума, следует из индекса «Финуслуг». Так, у 50 самых крупных банков доходность вложений на срок до трех месяцев в среднем составляет 14,2%. Это самый низкий показатель с декабря 2023 года.

Кроме того, обвалились и ставки по вкладам на полгода — до 13,87%. Средняя ставка на годовые вложения оказалась на уровне 12,75%. Последний раз такое значение было зафиксировано в феврале 2024 года. По словам специалистов, на движение ставок влияют политика Банка России, его решения по ключевой ставке и стратегии конкурентов.

По коротким вкладам участники рынка ориентировались на более высокие ставки в ожидании паузы по снижению ключевой как минимум до марта, поэтому сейчас происходит коррекция, — заявил в беседе с «Коммерсантом» зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов.

Ранее генеральный директор финансового маркетплейса Григорий Бурденко рассказал, что защитить доход от возможного удешевления депозита позволит годовой вклад. По его словам, период «супервысоких» доходностей, который начался после поднятия ключевой ставки, практически завершился.

ставки
вклады
Россия
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Ульяновска вернулся к работе
В Госдуме оценили идею разрешить временную регистрацию в апартаментах
Чиновников уволили после вечеринки с шашлыками в мэрии российского города
«Король губ» скончался после неудачной бьюти-процедуры
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
Наступление ВС РФ на Запорожье 24 февраля: ситуация у Гуляйполя и Орехова
Экс-премьер Украины назвал условие восстановления конституционного строя
В СВР указали на планы Лондона и Парижа по ядерному вопросу Украины
Редактор СМИ-иноагента попал в список разыскиваемых преступников
Показано место, где Зеленский скрывался два года
Российский «Опустошитель» восхитил журналистов одной деталью
Петербургский дворник рассказал о спасении выпавшего из окна мальчика
Раскрыто, почему сотрудники ДПС стали жертвами подрывника в Москве
Появились данные о полицейских, пострадавших при взрыве возле машины ДПС
СВР увидела проблески благоразумия Берлина в вопросе вооружения Киева
В СВР заявили о несбыточности мечты Британии о победе над Россией
Пентагон раскрыл планы размещения оружия в космосе для «Золотого купола»
Наступление ВС РФ на Харьков 24 февраля: удар по штабу, трупы командиров
Люди несут цветы к месту гибели полицейского у Савеловского вокзала Москвы
«Как в 1945»: Медведев ответил «белокурой крысе» из ЕС на угрозы бойцам СВО
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.