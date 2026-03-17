Врач объяснила, как оказать помощь при инсульте Врач Шурдумова: при первых признаках инсульта нужно ограничить подвижность

При первых признаках инсульта необходимо положить человека и обеспечить ограничение подвижности до приезда скорой, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Пироговского университета Марина Шурдумова. Также она призвала выявить точное время начала симптомов.

Также важно не позволять человеку проявлять физическую активность, вставать и переворачиваться — из-за нарушения координации и движения он может упасть и получить дополнительные травмы. Нельзя самостоятельно давать пациенту различные препараты, — рассказала Шурдумова.

Врач подчеркнула, что при аспирации пациента необходимо повернуть набок. По ее словам, нельзя предлагать воду или пищу — у человека может быть нарушена функция глотания.

Ранее невролог Байбин Чен рассказал, что мытье головы в кресле парикмахерской или салона красоты может спровоцировать инсульт из-за длительного запрокидывания головы назад. По его словам, такая поза способна сдавливать позвоночные артерии и нарушать приток крови к мозгу.