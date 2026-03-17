В Новосибирске состоится суд над женщиной, насмерть сбившей школьника

В Новосибирске будут судить женщину, сбившую школьника на велосипеде, сообщает «КП-Новосибирск». Мальчик не выжил, экспертиза доказала вину подсудимой.

Экспертиза установила: к данному ДТП с технической точки зрения привели именно действия водителя Subaru, так как превышение скорости на данном участке проезжей части и несвоевременное принятие мер к экстренному торможению состоят в прямой причинно-следственной связи с наступившим ДТП, — рассказала помощник прокурора Новосибирского района Мария Ермакова.

Сейчас сторона защиты продолжает оспаривать решения суда. Сторона обвинения настаивает на наказании.

