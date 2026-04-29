Врач рассказала, как часто необходимо менять зубную щетку

Зубную щетку необходимо менять каждые 90 дней, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, такой подход напрямую связан с общей пользой для здоровья.

Вопрос замены зубной щетки — не просто гигиеническая мелочь, а польза для здоровья, потому что бактерии, которые содержатся у нас в ротовой полости, остаются на предмете после чистки. Поэтому средство личной гигиены необходимо менять каждые 90 дней. Таким образом мы заботимся о своей безопасности и предотвращаем риски осложнений, — пояснила Павлова.

Она отметила, что за три месяца использования щетка неизбежно подвергается механическому износу. По словам Павловой, за это время кончики синтетических щетинок теряют заводскую закругленность. Врач добавила, что из-за этого щетка начинает хуже удалять налет и может травмировать эмаль и десны.

Щетка имеет механический износ, и при использовании дважды в день кончики синтетических щетинок теряют заводскую закругленность. Такой предмет гигиены хуже удаляет налет и может царапать эмаль, травмировать край десны. Не стоит забывать, что во влажной среде на основании щетины формируется устойчивая биопленка бактерий полости рта, куда могут добавляться энтеробактерии из воздуха, если у вас совмещенная ванна и туалет. Храните предмет гигиены вертикально в сухом стакане, который должен находиться не ближе 1 метра от унитаза, — заключила Павлова.

Ранее стоматолог-хирург Вячеслав Минко посоветовал удалять зубы мудрости до 20 лет. По его словам, «восьмерки» не выполняют полезных функций и могут навредить другим зубам.