Стоматолог рассказал, когда лучше удалять зубы мудрости Стоматолог Минко: зубы мудрости лучше удалять до 20 лет

Зубы мудрости лучше всего удалять до 20 лет, рассказал «Вечерней Москве» врач — стоматолог-хирург, ортопед, гнатолог Вячеслав Минко. Он отметил, что сейчас «восьмерки» не только не несут полезных функций, но и могут навредить другим зубам.

Стоматолог объяснил, что челюсть человека уменьшилась в процессе эволюции — из-за этого зуб не может вырасти ровно и мешает, давя на внутреннюю поверхность щеки. Он подчеркнул, что при сильном отеке десны или нагноении при прорезывании зубов мудрости необходимо обратиться к врачу.

Минко рассказал, что после 20 лет в случае, если выросшие «восьмерки» не доставляют дискомфорт, их редко удаляют. По его словам, даже если зуб мудрости растет правильно и не оказывает давления на соседние зубы, могут возникнуть проблемы с гигиеной из-за неудобного расположения.

