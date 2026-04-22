22 апреля 2026 в 12:54

Стоматолог рассказал, когда лучше удалять зубы мудрости

Стоматолог Минко: зубы мудрости лучше удалять до 20 лет

Зубы мудрости лучше всего удалять до 20 лет, рассказал «Вечерней Москве» врач — стоматолог-хирург, ортопед, гнатолог Вячеслав Минко. Он отметил, что сейчас «восьмерки» не только не несут полезных функций, но и могут навредить другим зубам.

Стоматолог объяснил, что челюсть человека уменьшилась в процессе эволюции — из-за этого зуб не может вырасти ровно и мешает, давя на внутреннюю поверхность щеки. Он подчеркнул, что при сильном отеке десны или нагноении при прорезывании зубов мудрости необходимо обратиться к врачу.

Минко рассказал, что после 20 лет в случае, если выросшие «восьмерки» не доставляют дискомфорт, их редко удаляют. По его словам, даже если зуб мудрости растет правильно и не оказывает давления на соседние зубы, могут возникнуть проблемы с гигиеной из-за неудобного расположения.

Ранее стоматолог Вероника Мелехова рассказала, что имплантация зубов может привести к развитию синусита и других воспалительных заболеваний. Она отметила, что после процедуры также есть риск, что имплант просто не приживется.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Так близко еще никогда»: Зюганов об обстановке в мире
В Сызрани начали оценку пострадавшего при атаке БПЛА дома
Синоптик ответил, смогут ли москвичи увидеть звездопад Лириды
Мадьяр озвучил дату вступления в должность премьер-министра Венгрии
ИИ-кавер «Седой ночи» принес правообладателям 10 млн рублей
Основатель Readovka может попытаться надавить на соучастников хищения
Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
В Самарской области сделали заявление о помощи родным погибших в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

