Врач рассказала, кому противопоказано носить смартфон в нагрудном кармане

Обладателям кардиостимуляторов противопоказано носить смартфон в нагрудном кармане, заявила NEWS.ru кардиолог, реабилитолог кандидат медицинских наук Мария Чайковская. По ее словам, гаджет следует держать на расстоянии как минимум 15 см от имплантируемого устройства.

На сегодняшний день пока нет убедительных клинических доказательств того, что ношение смартфона в нагрудном кармане у человека повышает риск аритмии, повреждает сердце или вызывает иные устойчивые сердечно-сосудистые нарушения. Но хорошо известны помехи от гаджетов на работу имплантируемых сердечных устройств, включая кардиостимуляторы, дефибрилляторы и ресинхронизаторы. Радиочастотные сигналы и особенно магниты для бесконтактной зарядки создают препятствия для их корректной работы. Поэтому существует четкая рекомендация держать телефон дальше 15 см от аппарата, — предупредила Чайковская.

Она подчеркнула, что смартфон представляет собой сложное электронное устройство, которое использует радиочастотные сигналы для передачи информации. По словам кардиолога, технически он создает электромагнитное поле, которое может влиять на ткани человеческого организма. Врач отметила, что наиболее заметным эффектом является нагревание в области соприкосновения.

