Евродепутат Ниинисте: послабления по нефти показали слом в давлении на Россию

Санкционные послабления Великобритании и США в отношении российской нефти свидетельствуют о сломе глобального санкционного движения против России, признал евродепутат Вилле Ниинисте в интервью Euractiv. По его оценке, нерешительность Еврокомиссии усиливает негативные последствия для санкционной политики ЕС.

Обещанный законодательный запрет на импорт российской нефти даже еще важнее сейчас, когда есть слом в глобальных санкциях, — сказал Ниинисте.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что очередное смягчение ограничений на российскую нефть является хорошим знаком для мировых рынков. Такое решение подтверждает: глобальная энергобезопасность не может существовать без участия России, подчеркнул он.

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что новые антироссийские санкции Европейского союза окажутся безрезультатными, как и все предыдущие ограничения. Дипломат напомнил, что Брюссель вводит все новые и новые санкции уже несколько лет подряд.