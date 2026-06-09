Конец ВСУ, перелом конфликта на Украине: новости СВО на вечер 9 июня

Перспективы завершения СВО, Украина хочет создать единую систему противоракетной обороны вместе с западными странами, Киеву грозит забвение со стороны Запада из-за чемпионата мира по футболу и Франции. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 9 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Названы признаки скорого завершения конфликта на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что июнь и июль этого года могут стать решающими в конфликте между Москвой и Киевом. Он добавил, что сейчас важно подготовиться к переговорам и решениям, ожидаемым от саммитов Евросоюза, стран G7 и НАТО.

Кроме того, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник допустил, что конфликт на Украине может завершиться в 2026 году. По его словам, Киев сейчас стремится к перемирию в первую очередь для мобилизации сил и пополнения запасов вооружения. Он отметил, что отсутствие мирных переговоров не исключает того, что конец конфликта может наступить уже в этом году, так как у Украины наблюдается нехватка финансов, личного состава и вооружений.

Также экс-депутат выразил мнение, что нынешнее противостояние России и Запада не будет длиться бесконечно. Он считает, что со временем в европейских странах к власти придут политики, которые будут заинтересованы в восстановлении отношений с Москвой, поскольку это выгодно для экономик Германии, Франции и Польши.

Эксперт усомнился в успехе планов Зеленского по созданию единой системы ПРО

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов допустил, что для разработки единой системы противоракетной обороны Западу и Украине потребуется не менее года. Так он прокомментировал планы Зеленского по созданию антибаллистических установок совместно с ЕС. По словам Кнутова, даже в этом случае ВСУ не смогут эффективно противостоять российским ракетам.

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Собеседник заявил, что Франция располагает комплексом SAMP/T MAMBA, который способен поражать в том числе баллистические цели. По его словам, несколько месяцев назад более современная версия этой системы была поставлена Киеву. Эксперт отметил, что в странах ЕС комплекс называют «европейским Patriot».

Кнутов также сообщил, что у Германии и Великобритании практически нет собственных решений для борьбы с баллистическими целями. Украина же, продолжил эксперт, не обладает необходимыми компетенциями для создания таких комплексов.

Озвучены катастрофические потери украинской армии в зоне СВО

В Минобороны сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил России атаковали склады боеприпасов и горючего, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ в 142 районах. Удары наносились авиацией, ракетами и беспилотниками.

Кроме того, общие суточные потери Вооруженных сил Украины в зоне СВО составили более 1,3 тыс. военных. По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 240 солдат, «Запада» — более 230. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили более 115 и до 325 военнослужащих соответственно. Также противник потерял более 345 военнослужащих в зоне действия группировки «Восток» и до 75 бойцов в зоне ответственности «Днепра».

Названы два события, которые лишат Киев поддержки Запада

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что в ближайшие годы внимание Запада к Украине может ослабнуть. По его мнению, на первый план выйдут другие события, в том числе чемпионат мира по футболу 2026 года и выборы во Франции в 2027-м. Эксперт также считает, что курс на европейскую интеграцию негативно сказался на украинской экономике и государственности.

Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Самонкин отметил, что Евросоюз продолжает выдвигать Киеву требования по реформам и борьбе с коррупцией, однако выполнить их за короткий срок невозможно. По его словам, Украина считается одной из самых коррумпированных стран Европы и не сможет быстро привести экономику и другие сферы к западным стандартам. Эксперт добавил, что победа национально ориентированных сил на выборах во Франции может привести к сокращению поддержки Киева.

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