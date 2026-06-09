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09 июня 2026 в 12:41

ВСУ лишились важных объектов транспорта и энергетики после удара армии РФ

ВС России нанесли удары по складам, объектам транспорта и энергетики ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Военнослужащие Вооруженных сил России атаковали склады боеприпасов и горючего, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Удары наносились авиацией, ракетами и беспилотниками.

Нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах, — отметили в ведомстве.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что за последнее время в Киеве были поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения. По его словам, среди объектов — заводы, занимавшиеся производством ударных беспилотников.

До этого стало известно, что российская армия освободила населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. В операции принимали участие бойцы Южной группировки войск. Поселок расположен примерно в пяти километрах от Горловки.

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